Officiellt: Barcelona presenterar Garcia

Barcelona meddelade under måndagen att den argentinske anfallaren Sergio Agüero ansluter till klubben från Manchester City. Under tisdagsmorgonen kom besked om att ytterligare en värvning från den engelska klubben är klar, den spanske mittbacken Eric Garcia, 20.

Garcia ansluter nu till Barcelona för ett kontrakt fram till sommaren 2026. Barcelona skriver även att klubben har satt en utköpsklausul på spelaren på 400 miljoner euro, drygt 4 miljarder kronor.

Garcia har en bakgrund i Barcelonas akademi, men lämnade under sommaren 2017 för spel i Citys motsvarighet. Under förra säsongen blev han noterad för tolv framträdanden.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R