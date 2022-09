Officiellt: Bellerin lämnar Arsenal efter elva år - klar för Barcelona

Hector Bellerin lämnade Barcelonas akademi för Arsenals vid tidig ålder. I Londonklubben växte spanjoren sedan till en viktig kugge för laget och en publikfavorit på läktaren, men av olika anledningar blev det mindre speltid från 2019 och framåt.

Säsongen 2021-22 tillbringade 27-åringen på lån hos La Liga-klubben Real Betis, gjorde succé, och själv ville han stanna i klubben - men Betis hade inte råd att lösa honom från Arsenal. I stället står det nu klart att Bellerin "vänder hem" till Barcelona.

Barcelona betalar ingen övergångssumma, då Arsenal och Bellerin ömsesidigt kommit överens om att bryta kontraktet, uppger The Athletic, som fortsätter rapportera att högerbacken går ner i lön för att skriva på för katalanerna.

I Barcelona väntas 27-åringen ersätta Sergiño Dest som flyttar till den italienska mästaren AC Milan. Tidigare har även Dani Alves lämnat klubben.

Efter La Ligas bekräftelse kom även Barcelonas tillkännagivande av affären under natten till fredag.

Hector Bellerin skriver på ett ettårskontrakt med Barcelona med en utköpsklausul på 50 miljoner euro, motsvarande cirka 540 miljoner kronor.

