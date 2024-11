Officiellt: Fermín López förlänger kontraktet i Barça

Fermín López gick från klarhet till klarhet under förra säsongen när spanjoren bröt sig in i Barcelonas A-trupp. Genombrottet toppades av med att mittfältaren tog plats i landslagstrupperna som vann både EM- och OS-guld för Spanien under sommaren.

Nu meddelar Barça att López har skrivit på ett nytt långtidskontrakt med klubben. Det nya avtalet sträcker sig till och med 2029, en förlängning med två år jämfört med mittfältarens förra kontrakt.

Utöver förlängningen har 21-åringen även fått en saftig utköpsklausul på 500 miljoner euro, cirka 5,77 miljarder kr.

Sedan Fermín López debut i Barcelona förra säsongen har mittfältaren stått för 48 tävlingsmatcher i klubben. Under samma period är Lopez noterad för elva mål och tre assist.

Barcelona har fått en imponerande start på La Liga och toppar den spanska ligatabellen, sex poäng framför Real Madrid.