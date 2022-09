Officiellt: Keira Walsh klar för Barcelona i rekordövergång

Turerna kring Keira Walsh har varit många, men nu är affären klar, det bekräftar Manchester City under onsdagskvällen.

Manchester City som nobbade Barcelonas tre första bud på den engelska mittfältaren och det krävdes av allt att döma en rekordsumma för att köpa loss Walsh.

Walsh skriver ett treårskontrakt med Barcelona, fram till sommaren 2025.

Övergångssumman uppges landa på drygt 4.3 miljoner svenska kronor och Keira Walsh blir därmed alltså den dyraste övergången i historien.

Det tidigare övergångsrekordet var på drygt 3.1 miljoner svenska kronor, som Chelsea betalade för att köpa loss Pernille Harder från Wolfsburg.

Keira Walsh gör landslagskompisen från England Lucy Bronze sällskap i Barcelona. Även svenskan Fridolina Rolfö spelar sedan tidigare i Barça.

We can confirm that @keira_walsh has joined Barcelona.



Thank you Keira for your contributions during your time at City! Wishing you all the best for the future 💙