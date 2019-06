Officiellt: Real Madrid fortsätter rusta - värvar tidigare Barça-spelare

Real Madrid har inte legat på latsidan när det kommer till att rusta laget inför kommande säsongen. Redan nu har klubben gjort klart med Eder Militao, Luka Jovic, Eder Hazard, Rodrygo Goes och Ferland Mendy. Nu kommunicerar klubben ytterligare ett nyförvärv. På sin hemsida meddelar Real Madrid att man värvar Takefusa Kubo, 18. Kubo kommer inledningsvis att spela med Real andralag, Castilla.

Takefusa Kubo tillhörde tidigare Barcelonas ungdomsakademi, men på grund av att japanen var under 18 år fick han lämna klubben eftersom Fifa upptäckt att Barça värvat spelare under 18 år, vilket är en regelvidrighet. Då tvingades Kubo lämna Katalonien och Barcelona fick dessutom ett transferförbud till följd av att man värvat spelare under 18. Kubo fyllde 18 år den 4 juni i år.

Den offensive mittfältaren ansluter till Real Madrid från FC Tokyo. Han har representerat det japanska landslaget vid ett tillfälle.