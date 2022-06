Officiellt: Real Sociedad värvar Mohamed-Ali Cho

Mohamed-Ali Cho gjorde fyra mål på 32 matcher i Ligue 1 förra säsongen. Nu står det klart att jättetalangen lämnar Angers.

På onsdagen kommunicerade nämligen Real Sociedad att Mohamed-Ali Cho har skrivit på ett femårskontrakt, till juni 2027, med klubben. Därmed får den svenske landslagsforwarden Alexander Isak ökad konkurrens nästa säsong.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano betalar "La Real" omkring tolv miljoner euro (motsvarande cirka 128 miljoner kronor) för att köpa loss 18-åringen.

Mohamed-Ali Cho har representerat både Paris Saint-Germain och Everton på ungdomsnivå. 2020 tog han steget till Angers A-lag.

