Officiellt: Sevilla överens med Isco

Sevilla bekräftar under söndagen att man har gjort klart med Isco, senast i Real Madrid.

Isco fanns tillgänglig som bosman efter att hans kontrakt med Real Madrid gick ut tidigare under sommaren. Nu bekräftar förra årets La Liga-fyra att man har kommit överens om ett avtal med mittfältaren.

Enligt transfer-experten Fabrizio Romano kommer Isco skriva på ett kontrakt som sträcker sig fram till och med sommaren 2024.

Isco kom till Real Madrid efter succén i Malaga där han bland annat var med och tog laget till en succéartad Champions League-kvartsfinal 2013 där Malaga så när slog ut Jurgen Klopps Dortmund.

I Real Madrid har Isco på senare år haft det tungt. Totalt blev det 353 matcher och 53 mål samt 56 assist för den nu 30-årige spelaren. Han har också 38 landskamper för Spanien på meritlistan.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff