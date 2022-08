Officiellt: Sevilla värvar Nianzou

Det var inför säsongen 2020/2021 som Tanguy Nianzou lämnade Paris Saint-Germain för en övergång till Bayern München. 20-åringen lyckades dock aldrig slå sig in i Bundesliga-jättens startelva, och nu står det klart att han lämnar klubben.

På onsdagen blev det officiellt att Sevilla värvar Nianzou. Kontraktet sträcker sig till 2027.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano betalar La Liga-klubben 20 miljoner euro, motsvarande drygt 210 miljoner svenska kronor, inklusive bonusar för att köpa loss mittbacken. Bayern München sägs även ha en vidareförsäljningsklausul inskriven i avtalet.

Totalt noterades Tanguy Nianzou för 28 matcher i Bayern-tröjan. 20-åringen väntas nu ersätta landsmannen Jules Koundé, som är klar för Barcelona.

🚨 Tanguy Nianzou has joined the club from @FCBayernEN! 🙌