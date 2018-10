Uefa publicerade under torsdagen listor över vad klubbarna i Champions League och Europa League (från gruppspelet och framåt) tjänade på turneringarna förra säsongen. Det är pengar från just Uefa som nu har sammanställts och totalt delade Uefa ut 1,4 miljarder euro till klubbarna som deltog i play off och i gruppspelet och framåt i turneringen.

Real Madrid, som besegrade Liverpool i finalen i mars, tjänade mest med totalt 88,7 miljoner euro. Däremot drog tvåan Liverpool inte in näst mest pengar med totalt 81,3 miljoner euro, i stället Roma som drog in 83,8 miljoner euro under turneringen.

Minst pengar av alla klubbar i gruppspelet drog Benfica in med 17,5 miljoner euro.