Sevilla hoppas på ny arena - presenterar projekt

Den klassiska La Liga-klubben Sevilla spelar sedan många år tillbaka på Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, som invidgdes 1958, men framöver kan det bli ändring på det.

Under måndagen går Sevilla ut med att klubben nu arbetar för fullt med att få till en ny arena på samma plats som nuvarande Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, vilket det även getts information om på klubbens bolagsstämma.

La Liga-klubben ger flera detaljer om den nya potentiella arenan, som väntas rymma 55 000 åskådare, vilket är betydligt fler än den nuvarande arenan, som tar in lite fler än 42 000 människor. Enligt den spanska tidningen AS kan arbetet med att bygga den nya arenan påbörjas 2026, samtidigt som arenan kan stå klar två år senare.

Projektet uppges kosta runt 300 miljoner euro, motsvarande 3,4 miljarder svenska kronor.

Ännu är inte ett definitivt beslut taget om en ny arena, men klubbledningen hoppas på det.

🏟️ The preliminary project for the New Ramón Sánchez-Pizjuán has been unveiled. ❤️