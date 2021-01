Simeone: "Jag visste vad Suarez skulle tillföra efter vårt första samtal"

När Luis Suarez lämnade FC Barcelona i somras gick han till rivalen Atlético Madrid. Väl där har den 34-årige anfallaren gjort succé. På 14 matcher har det blivit elva mål i ligan.

Tränare Diego Simeone visste från första början vad han skulle få ut av Suarez.

- Så fort jag pratat med Luis på telefon visste jag vad han skulle bidra med på planen: ett stort driv och energi, säger Simeone enligt Goal.com och fortsätter:

- Laget hjälper honom att prestera på topp genom att göra mål, något som har utmärkt honom under hela hans karriär.

Atlético Madrid och hans spelare ställs under söndagen mot Valencia, matchen sänds på C More Fotboll och streamas på cmore.se. Avspark 21.00.