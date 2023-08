Spaniens fotbollsförbund kräver Rubiales avgång: "Allvarligt skadat spansk fotboll"

Det spanska fotbollsförbundets president Luis Rubiales är avstängd av Fifa under 90 dagar efter att han kysst den spanska VM-guldhjälten Jenni Hermoso under VM:s prisceremoni. Avstängingen gäller medans det internationella fotbollsorganet utreder händelsen.

Under måndagens eftermiddag samlades det spanska fotbollsförbundet regionsordföranden med anledning av avstängningen, för att hitta en väg framåt. Sent under måndagskvällen avslutades mötet och då står regionordförandenas lösning på situationen klart: man uppmanar enhälligt Rubiales att avgå.

"Efter de senaste händelserna och det oacceptabla beteendet som allvarligt skadat spansk fotbolls hänseende, begär regionspresidenterna att Mr. Luis Rubiales omedelbart meddelar sin avgång från det spanska fotbollsförbundet", skriver man i ett uttalande.

Om presidenten inte tar till sig kravet har den spanska tidningen El Pais tidigare rapporterat att flera ordföranden för regionala förbund sagt att man överväger att kalla till en misstroendeförklaring mot honom. På så sätt kan man tvinga bort honom från posten.

Men det är inte bara från förbundets sida som Rubiales är i trubbel. Tidigare under måndagen kom även besked från den spanska riksåklagaren att man öppnat en utredning mot Rubiales gällande sexuella övergrepp.

Rubiales har tidigare sagt att han inte tänker avgå. Kort efter det uttalandet meddelade han även, via förbundet, att han tänker ta till rättsliga åtgärder mot Hermoso för vad han påstår är hennes lögner.