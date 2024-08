Spansk media: Lamine Yamals pappa knivhuggen

Sent under onsdagskvällen rapporterar den spanska tidningen La Vanguardia att Barcelona-stjärnan Lamine Yamals pappa Mounir Nasraou har blivit knivhuggen på en parkeringsplats. Det är något även flera andra spanska medier, som AS, El Periódico, Marca, Mundo Deportivo och Relevo uppmärksammar.

Nasraou rapporteras blivit förd till sjukhus för behandling, men hans liv ska inte vara i fara, skriver flera medier.

El Periódico och Relevo har i sin tur uppgifter om att Nasraou redan har blivit utskriven från sjukhuset och just nu återhämtar sig i sitt hem.

Spansk polis har startat en utredning om händelsen, och uppges funnit vittnen. Polisen sägs även gjort gripanden.

Lamine Yamal gjorde tidigare i sommar stor succé i Tyskland, då Spanien tog EM-guld. Han har på senare tid även växt ut till en nyckelspelare i Barcelona.