TV: 38-årige Joaquín historik i Betis seger - hattrick på 18 minuter

Foto: C More.

Gammal är äldst, brukar det heta. 38-årige Joaquín levererar fortfarande. I Real Betis möte med Athletic Bilbao under söndagen stod mittfältaren för ett äkta hattrick – på 18 minuter.

Minut 2, 11 och 20.

Tre mål på 18 minuter. Det var precis vad Real Betis Joaquín levererade under söndagens möte Athletic Bilbao. 38-åringen kan fortfarande.

1-0 kom när Emerson skickade in ett inlägg från högerkanten, inlägget sögs ner av Betis-kaptenen på bröstet innan han tryckte in ledningsmålet på volley. Nio minuter senare skulle han visa upp sig igen. Från nära håll borrade Joaquín vackert in 2-0 i målvaktens bortre hörn. Och det slutade alltså inte där.

I den 20:e minuten friställde Loren Moron Betis-kaptenen som helt ensam med gästernas målvakt behärskat prickade in 3-0 i det bortre hörnet.

Joaquín är därmed den äldste spelaren genom tiderna i La Liga som producerat ett hattrick.

Strax innan paus reducerade Athletic Bilbao på straff genom Inaki Williams.

Med kvarten kvar att spela av matchen reducerade gästerna på nytt. Yuri Berchiche klippte till strax utanför straffområdet och bollen letade sig in bakom Joel Robles i hemmamålet.

Real Betis höll undan och vann till slut matchen med 3-2.

