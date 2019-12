TV: Alavés räddade poäng sent mot bottenkonkurrent - Guidetti fast på bänken igen

Alavés tog under fredagkvällen emot Leganés i ett bottenmöte i La Liga. Gästerna kom från en vinst mot Celta Vigo senast, vilket innebar att man klev om Espanyol och upp från jumboplatsen. Det verkar ha gett laget kraft och mot Alavés stod man på nytt för en fin insats.

Det var ingen sprakande underhållning under den första halvleken. Men två minuter från slutet skulle gästerna i alla fall ta ledningen. Kevin Rodrigues borrade läckert in ett inspel till Martin Braithwaite som kunde glida in 1-0.

Alavés jagade mål och bytte in anfallaren Luis Rioja istället för backen Martin Aguirregabiria. Tio minuter från slutet skulle det ge utdelning när Joselu tryckte in kvitteringen efter en rörig situation. Målet blev det sista i matchen, som slutade 1-1.

Trots att Alavés jagade mål så blev John Guidetti på nytt kvar på bänken hela matchen. Senast svensken spelade för klubblaget var den 3 november.