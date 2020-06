TV: Atlético Madrid fullkomligt mosade Osasuna

Onsdagen i Pamplona bjöd på La Liga-fotboll mellan Osasuna och Atlético Madrid. João Félix gjorde 1-0 för gästerna efter halva den första halvleken – ett mål som även blev det enda under första 45.

Därefter small det till, i andra halvlek alltså.

Samme Félix gjorde 2-0 tio minuter in på andra och under matchens sista elva minuter skickade Atlético in ytterligare tre fullträffar. Vilka som stod för målen? Det gjorde Marcos Llorente, Alvaro Morata och Yannick Carrasco.

5-0, alltså.

Segern gör att Atlético Madrid tar sig upp på fjärdeplats i ligan.