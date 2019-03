TV: Benzema räddade Real Madrid - avgjorde sent mot bottenlag

Zinedine Zidane gjorde i kväll, sedan återkomsten, sin andra match vid sidlinjen och överraskade genom att låta sin son Luca Zidane göra säsongsdebut och stå i mål före Keylor Navas som blev förpassad till bänken, medan Thibaut Courtois är skadad. Då blev det en oväntat tuff drabbning med jumbon Huesca hemma på Santiago Bernabeu.

Real Madrid blev nämligen chockat direkt. Huesca tog i den tredje minuten ledningen i matchen genom Cucho Hernandez som avslutade till 1-0 efter inspel i straffområdet. Men det dröjde inte länge förrän det var kvitterat. Efter att Karim Benzema fick ett par chanser, så tog till slut Isco saken i egna händer och sköt 1-1 efter retur från nära håll.

I andra halvlek fick Real Madrid utdelning igen. Dani Ceballos fullbordade lagets vändning till 2-1 och där och då trodde nog många på att segern var i hamn. Huesca ville däremot annorlunda, kvitterade till 2-2 och tvingade fram ett sent avgörande mål.

Real Madrid öste i slutet av matchen på framåt och Karim Benzema blev i slutminuterna stor hjälte med ett vackert skruvat skott till 3-2-seger. Det var fransmannens 14:e ligamål den här säsongen och betydde att Real Madrid stärkte sin position som trea i La Liga.

Startelvor:

Real Madrid: Zidane - Odriozola, Nahco, Ramos, Marcelo - Isco, Llorente, Ceballos - Bale, Benzema, Diaz

Huesca: Santamaría, Herrera, Etxeita, Mantovani, Oulido, Galan - Musto, Gómez, Rivera - Ávila, Hernández.

GOAL! @realmadrid are level as @isco_alarcon is in the right place at the right time to put the ball into an open net!



Catch the rest of the match live on strive https://t.co/uoTcQuail6#LiveOnStrive #MadridHuesca pic.twitter.com/cQ2uDWhpRh