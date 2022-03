TV: Historisk Benzema hjälte för Real Madrid - stormar mot ligatiteln

Real Madrid stormar mot ligatiteln i spanska La Liga. Efter måndagens 3-0-seger borta mot Mallorca har huvudstadsklubben tio poäng ner till tvåan Sevilla med lika många matcher kvar att spela.

Karim Benzema sänkte Paris Saint-Germain med ett hattrick i Champions League-åttondelsfinalen i onsdags. I kväll fortsatte han på inslagen väg när han spelade fram lekkamraten Vinicius Jr till matchens första mål i början på andra halvlek.

Sedan tog Benzema över showen själv. Först satte fransmannen 2-0 från straffpunkten och därefter fyllde han på till 3-0 med en nick från nära håll.

Mer oroväckande för alla Real Madrid-supportrar var att Benzema linkade av planen i slutminuterna efter att ha tagit sig åt sitt vänstra ben. Stjärnans status är i nuläget oklar.

Glädjande för Benzema var dock att han med hjälp av kvällens dubbla fullträffar passerade Thierry Henry och nu har gjort flest mål av alla franska fotbollsspelare på herrsidan (413). Detta om man räknar med tävlingsmatcher för såväl klubb- som landslag. Henry stannade på 411 mål.

