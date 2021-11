TV: Isak mållös - stort bråk i slutskedet

Real Sociedad-anfallaren Alexander Isak spelade under söndagen från start i hemmamötet med Valencia i La Liga. Matchen slutade mållös, men tillställningen var händelserik med många tuffa dueller på planen, vilket resulterade i ett rött och elva gula kort.

I slutet av matchen uppstod även ett stort bråk mellan flera spelare på planen.

Real Sociedad-backen Diego Rico tacklade först Valencia-inhopparen Yunus Musah i straffområdet och ställde sig sedan och skrek på motståndaren, vilket satte igång tumultet. Flera knuffar delades ut mellan spelare i båda lagen och i slutändan blev både Rico och Musah varnade för bråket, samtidigt som supportrar kastade in föremål mot spelarna.

- Det kastas in saker och det viftas med kort. Det är naturligtvis tråkiga scener att det kastas in saker, sa C Mores kommentator Christopher Kviborg i sändningen.

Real Sociedad är nu på andra plats i ligan med en poäng upp till Real Madrid i serieledning i La Liga. "La Real" har dock en match mer spelad än "Marängerna".