TV: Messi hjälte och straffsumpare - gav Barcelona seger

Barcelona tog i kväll emot Real Valladolid hemma på Camp Nou i La Liga. Senast lagen drabbade samman var i säsongens andra ligamatch, en målsnål historia som slutade med 1-0-seger för Barcelona - och även den här gången visade det sig bli målsnålt.

Barcelona-stjärnan Lionel Messi gav först i den 43:e minuten hemmalaget ledningen från straffpunkten till 1-0. Det var hans 22:a ligamål den här säsongen och räckte för att Barcelona skulle gå till halvtidsvila i ledning.

Barcelona tryckte i andra halvlek på för fler mål och i den 85:e minuten hade åter Messi chans att utöka från straffpunkten, men brände den gången möjligheten. Messi slog till bollen hårt, men fick se Valladolid-målvakten Jordi Masip gå åt rätt håll och mota undan straffsparken. Trots det vann ändå Barcelona matchen.

Barcelona höll undan och studsade tillbaka efter krysset senast mot Athletic Bilbao, vilket innebär att storklubben fortsatt toppar ligatabellen i den spanska högstaligan.

- Vi spelade inte bra, det var inte en bra match. Den enda bra nyheten är att vi vann, men vi har mer att bevisa. Känslan är inte bra och det måste vara bättre på tisdag (mot Lyon i åttondelsfinalen i Champions League). Om inte, så kommer det gå dåligt. Vi måste hitta flytet i spelet, det är det som gett oss titlar, säger Barcelona-mittbacken Gerard Piqué enligt spanska tidningen As.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba - Busquets, Vidal, Alena - Messi, Boateng, Dembele.

Real Valladolid: Masip - Olivas, Fernandez, Calero - Regal, Anuar, Herrero, Martinez - Verde - Guardiola, Ünal.

