TV: Ny uddamålsseger för Atlético – självmål avgörande

Efter mötet mot Valladolid på hemmaplan ställdes Diego Simeones Atlético Madrid mot Levante på bortaplan under måndagskvällen. Gästerna, som segrade senast med uddamålet, inledde matchen bäst och tog ledning efter 15 spelande minuter.

I efterdyningarna av en frispark ledde bollen fram till Marcos Llorente, vars passning till Diego Costa gick via hemmaförsvarare och in i mål. Drömstarten för Atlético var därmed ett faktum.

Under fortsättningen av den första halveleken försökte hemmaspelande Levante att få in ett kvitteringsmål, men skapade mycket få målmöjligheter. Närmast att få in en boll var istället gästerna, men Diego Costas nick i slutskedet av den första akten gick strax utanför Aitor Fernandez Abaraisketa vänstra stolpe. Således ledde huvudstadslaget i paus, 0-1.

I den andra halvleken bevakade bortalaget sin ledning, samtidigt som Levante skiftade i sitt manskap för att få in en kvittering. De blårödklädda lyckades däremot inte och därmed slutade mötet med Atlético-seger, 0-1.

Startelvor:

Levante: Fernandez Abaraisketa - Coke, Gonzales, Vezo, Tono - Rochina, Vukcevic, Radoja, Bardhi - Leon, Roger.

Atlético Madrid: Oblak - Arias, Savic, Hermoso, Renan Lodi - Koke, Llorente, Thomas, Saul - Costa, Carrasco.

Se det matchavgörande målet i spelaren ovan.