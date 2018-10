TV: Real Madrid förnedrat i El Clásico - Suarez stor hjälte efter hattrick

Luis Suarez blev den store hjälten för Barcelona då laget på söndagen vann El Clásico-mötet med Real Madrid med klara 5-1. Uruguayanen stod för en fantastisk match och noterades för hela tre mål för hemmalaget.

Matchen inleddes annars med att Philippe Coutinho placerade in ledningsmålet, snyggt framspelad av Jordi Alba. Bara 20 minuter senare kom 2-0 till Barcelona på straff, efter att domaren använt sig av VAR för att komma fram till att det var straff då Raphaël Varane rev ner Luis Suarez. Suarez klev själv fram och gjorde sitt första mål för kvällen – och mer skulle komma.

I den andra halvleken skakade visserligen Marcelo liv i stormötet genom att snyggt plocka ner ett inspel i straffområdet och trycka dit reduceringen.

Men i stället för en jämn avslutning där Real jagade en kvittering kom kallduscharna på rad för Real. Luis Suarez gjorde först sitt andra mål för kvällen då han nickade in 3-1 – och strax därpå chippade han, fri med Courtois, in sitt tredje för kvällen.

En utklassning av stora mått – och faktum är att Barcelona inte var klart där. Nyss inbytte Arturo Vidal satte sedan punkt för tillställningen genom att trycka in förnedrande 5-1, vilket blev slutresultatet.

- Det viktigaste var att vi vann. Jag har haft en väldigt speciell vecka med en ny medlem i familjen, säger den nyblivne pappan Luis Suarez, enligt Mundo Deportivo.

- Vi visade att vi är ett lag, med en fantastisk tränare, även utan Leo, säger Suarez.

Reals Casemiro hade enklare att hålla sig för skratt:

- Vi var inte bra, vi kan inte skylla på tränaren. Spelarna som är på planen måste springa och kämpa mer, säger han.

- Vi var alla väldigt dåliga, det var en katastrof.

Real Madrids tränare Julen Lopetegui har sedan tidigare rapporterats hänga löst, efter att laget inlett säsongen svagt - och frågan är om klubben agerar efter förnedringen på Camp Nou. Laget återfinns först på nionde plats i tabellen, hela sju poäng efter Barcelona som toppar tabellen.

Nedan ses de fyra första målen i matchen.

Barcelona are enjoying themselves at Camp Nou 5-1(!) up and @LuisSuarez9 has got a 🎩-trick!



Is @LaLiga already out of reach for @realmadrid?#ElClásico #LiveOnStrive pic.twitter.com/FugvkGowdr — Strive Sport (@StriveFootball) October 28, 2018

Lagens startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Rafinha, Suárez, Coutinho.

Real Madrid: Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Bale, Benzema.