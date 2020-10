TV: Real Madrid körde över Huesca - Hazard med första målet på 392 dagar

Real Madrid mötte Huesca på hemmaplan under lördagen. Den regerande La Liga-mästaren kom från en stark seger 3-1-seger borta mot Barcelona i El Clásico förra helgen, medan Huesca föll mot Alexander Isaks Real Sociedad med 4-1.

Då återfanns Eden Hazard i Real Madrids startelva, som gjorde sin första start för säsongen efter att ha haft tampats med stora skadeproblem. Så, hur gick det för honom? Mål efter bara 40 minuter.

I den 40:e minuten tog Hazard emot en pass från Federico Valverde strax utanför Huescas straffområde. Belgaren vände sedan upp och avslutade med en rejäl vänsterkanon som gav Real Madrid en 1-0-ledning i matchen. Målet var Hazards andra i Real-tröjan och hans första mål för 2020. Hans tidigare mål i Real Madrid kom mot Granada i Oktober 2019, för 392 dagar sedan.

Det tog heller inte lång tid innan Real Madrid hade utökat sin ledning genom Karim Benzema. Lucas Vazquez måttade ett inlägg från högerkanten in i Huescas straffområde, som Benzema sedan tog ned på bröstet vid den bortre stolpen och dundrade in i mål till 2-0 med vänsterfoten.

2-0 stod sig in i halvtid, men drygt tio minuter in i den andra halvleken låg Benzema sedan bakom Reals 3-0-mål. Fransmannen hittade Valverde i den bortre delen av Huescas straffområde, där uruguayanen tog emot och dundrade in 3-0 lågt i det bortre hörnet.

Med kvarten kvar lyckdes dock Huesca reducera. Man vann bollen på mittfältet, avancerade via vänsterkanten, innan Rafa Mir levererade ett inlägg till den bortre stolpen som David Ferreiro stötte in bakom Thibaut Courtois i Real-målet.

Men reduceringen var förjäves. Real Madrid hann spika slutresultatet 4-1 på övertid genom Benzema - och nu övertar de Alexander Isaks Real Sociedad som ny ligaledare i La Liga. För Huescas del, innebär förlusten att man hamnar på 18:e plats, det vill säga nedflyttningsplats, i La Liga. Nykomligen har bara lyckats samla på sig fem poäng på åtta matcher.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Militão, Ramos, Marcelo - Valverde, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Hazard

Huesca: Fernandez - Maffeo, Pulido, Siovas, Galan - Ferreiro, Mosquera, Rico, Garcia - Mir, Ramirez