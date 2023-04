Tvärvändningen: Getafe plockar in Bordalas i krisen

Det stormar i Getafe. Under torsdagskvällen skickade Valencia ner laget under nedflyttningsstrecket på tilläggstid. Därefter valde Getafe att gå ut med att man går skilda vägar med Quique Sánchez Flores under fredagen. Det efter fem matcher utan vinst.

Det första beskedet som kom var att sportchefen Rubén Reyes skulle kliva ner på tränarbänken under resten av säsongen. Spanska Relevo rapporterade att Getafe initialt ville plcoka in sin tidigare tränare José Bordalas som ersättare, men hans löneanspråk var för stort. Därmed tog klubben i stället till en intern lösning.

Men nu kommer en tvärvändning i sagan. Under lördagen går Getafe ut på sin hemsida att Bordalas tar över som ny chefstränare i klubben. Hur långt kontraktet är framgår inte.

Bordalas har tränat Getafe i 212 matcher innan återkomsten. Han var tränare för Madridklubben mellan 2016 och 2021. Då tog han upp klubben från Segunda Division till La Liga och därifrån kvalificerade han klubben till Europa League.