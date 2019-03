Uppgifter: Ramos i bråk med Reals president efter CL-uttåget

Real Madrid åkte ur Champions League efter 4-1-förnedringen mot Ajax. Då uppger AS att klubbens president Florentino Perez skällde ut laget - och fick mothugg av Sergio Ramos. "Betala mig och jag lämnar", ska lagkaptenen ha skrikit enligt Madrid-tidningen.

Real Madrid hade en blytung kväll i tisdags när Ajax briljerade och körde över "Galacticos" med 4-1 på Santiago Bernabeu. Nu rapporterar den Madrid-baserade tidningen AS att det efter uttåget hettade till rejält i Reals omklädningsrum.

Tidningen skriver att klubbens president Florentino Perez klev in och skällde ut spelarna för attityden de visade under matchen. När Perez uttryckte att det var "skamligt" så reagerade lagkaptenen Sergio Ramos, enligt AS. Mittbacken, som var avstängd mot Ajax efter att ha tagit ett medvetet gult kort, ska ha vänt misslyckandet mot Perez och ifrågasatt den dåliga planen för klubben den här säsongen.

"Betala mig och jag lämnar", skrek Ramos enligt AS under bråket.