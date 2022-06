Uppgifter: Real Madrid värvar Tchouaméni

Real Madrid gjorde nyligen klart med en värvning av den tyska landslagsbacken Antonio Rüdiger från Chelsea. Nu ser ytterligare en prestigevärvning ut att vara klar.

Den trovärdige transfer-journalisten Fabrizio Romano uppger att Real Madrid kommit överens med Monaco om en övergång för den franske landslagsmittfältaren Aurelién Tchouaméni, 22, som i sin tur sägs kommit överens med den spanska storklubben om ett långt kontrakt till sommaren 2027.

Enligt journalisten landar övergångssumman på 80 miljoner euro, drygt 840 miljoner kronor, plus bonusar, vilket gör att den totala summan kan landa på 100 miljoner euro, lite mer än en miljard kronor.

Tchouaméni kom för två och ett halvt år sedan till Monaco från Bordeaux och stod förra säsongen för fem mål och tre assist på 50 matcher med den franska toppklubben.

På senare tid har han även slagit sig in i det franska A-landslaget och har gjort ett mål på nio landskamper. Så sent som under måndagen gjorde han 62 minuter mot Kroatien (1-1) på bortaplan i Nations League-gruppspelet.