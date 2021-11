Xavi har anlänt till Barcelona: "Vi är världens bästa klubb"

I lördags bekräftade FC Barcelona att de har tillsatt en ny huvudtränare. Klubbikonen Xavi tar över efter Ronald Koeman, som fick sparken i oktober. Spanjoren har lämnat sitt tidigare uppdrag som huvudtränare i Al-Sadd för att ta över sin gamla klubb.

Nu har Xavi anlänt till Barcelona. Han togs emot framför ett publikhav inne på hemmaarenan Camp Nou. Han klev in på plan tillsammans med klubbens president, Joan Laporta och välkomnades av supportrarna som skrek hans namn.

Xavi höll sedan ett kort tal inför publiken, som Barcelona delade på sin Twitter.



- Jag är väldigt tacksam mot klubben och alla supportrar, det är helt fantastiskt. Jag har bara en sak att säga; vi är världens bästa klubb och vi ska jobba mot att vinna många titlar, säger han.

Även det togs emot väl av supportrarna på plats, då Xavi tvingades pausa mitt i meningen på grund av deras högljudda hurrande.

Xavi har skrivit kontrakt med klubben till sommaren 2024. Han är en legendar i Barcelona-kretsar. Mittfältaren kom till La Masia, klubbens världsberömda ungdomsakademi, redan som elvaåring 1991 och stannade i Barça till 2015. Från sin A-lagsdebut 1998 gjorde Xavi 767 matcher för klubben, endast slaget av en viss Lionel Messi (778).

