Xavi om La Liga-titeln: "Vi är inte favoriter"

Barcelona innehar förstaplatsen i La Liga. Närmaste utmanare är Real Madrid som ligger fem poäng bakom katalanerna med en match mer spelad.

På söndagen föll Real Madrid mot RCD Mallorca vilket gjorde avståndet till serieledaren något större. Det till trots ser inte Barça-tränaren Xavi sitt lag som favorit att vinna ligan.

- Jag känner inte att vi är favoriter, men jag känner att vi är en kandidat att vinna, säger han till Marca och fortsätter.

- Vi tävlar mot de regerande La Liga- och Champions League-mästarna.

Att Barcelona placerat sig högst upp i tabellen är ingenting som lugnar Xavi.

- Jag ser Real Madrid som starka även om de ligger fem poäng efter oss, säger han till Marca.

På söndagskvällen ställs Barcelona mot Sevilla.

Matchen sänds på C More Mix och streamat via cmore.se.