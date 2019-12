Zidane är för VAR: ”Kan bli bättre - kommer att bli så”

VAR delar åsikterna i fotbollsvärlden. Zinedine Zidane är för teknologin. - VAR är viktigt. Det är teknologi som vi vet är ett plus för fotbollen, säger han enligt AS.

VAR har införts i fler och fler ligor och turneringar och splittrar fotbollsvärlden i olika läger. Häromdagen gick Real Madrids mittfältare Casemiro ut och berättade att han inte är något fan av videogranskningssystemet.

- Jag gillar det inte, sa han till Movistar och fortsatte:

- Fotbollen blir vackrare med misstag, kontroverser och diskussioner på gatan.

Nu får han mothugg av sin egen tränare i Real Madrid, Zinedine Zidane.

- VAR är viktigt. Det är teknologi som vi vet är ett plus för fotbollen, men precis som allt annat i livet kan det misslyckas. Naturligtvis kan det bli bättre, alla vill att det ska bli det och det kommer att bli så. Jag slutade när jag var 34 år och under min sista dag i Real Madrid blev jag fortfarande bättre. Men vi måste vara för VAR, säger han enligt AS.

Real Madrid spelar på söndagen mot Athletic Bilbao, en match som visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se med start 20.55.