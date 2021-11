Ali om superettan-succén och framtiden: "Självklart skulle man någon dag vilja spela för AIK"

Taha Ali, 23, tog inför i år ett stort kliv upp i seriesytemet. Efter tio mål på 29 matcher med Sollentuna FK i ettan flyttade han till Örebro SK. Ali fick knapp speltid under första halvan av säsongen med två inhopp och gick i stället i somras på lån till Västerås SK med spel i superettan. Där blev det stor succé under hösten.

Ali stod för två mål och åtta assist på 15 matcher när VSK klarade sig kvar i superettan.

- Rent individuellt har det varit helt magiskt. Jag fick en ganska ovan roll. Jag har alltid spelat ytter och jag visste inte hur det skulle gå till när jag kom till Västerås. Jag tänkte att jag till en början skulle vara inhoppare, men med betydligt fler chanser än i ÖSK. Efter att jag kom in i spelsystemet flöt allt bara på. Det har varit riktigt nice med Kalle (Karlsson, VSK-tränare), jag fick förtroende redan från start, säger han till Fotbollskanalen.

ANNONS

Ali hade inte spelat som "tia" tidigare, men fick det att fungera i VSK.

- Jag har fått vara fri som "tia". Jag började som "vänsteråtta" första två-tre matcherna och sedan fick jag spela "tia". Ju fler matcher som gick, desto mer byggde Kalle laget runt mig och när jag väl kom in i rollen som "tia" kändes det väldigt naturligt. Jag fick ut hela mitt register. Jag kunde driva med boll, styra matchtempot, hitta instick, komma till fler skottlägen och jag fick ut ett spel som jag inte visat tidigare i min karriär. Jag tycker att den rollen var helt perfekt för mig i Västerås.

Borde du inte spelat som "tia" tidigare?

- Om du hade frågat mig för två månader sedan om jag skulle spela "tia" hade jag sagt: "Nej, det är inte en roll som jag är bekväm i". Det är ganska roligt, för när jag spelat i VSK har det känts som min mest naturliga roll. Jag får ut ett annat spel, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Jag visste att jag skulle kunna få ut mina spetskvaliteter i en annan position, men jag visste inte att jag skulle kunna få ut det så här. Jag är lite förvånad över hur bra det har gått, men allt annat har varit ganska naturligt. Jag har utvecklats otroligt mycket under min tid där (i VSK) och det har varit fantastiskt att spela i den rollen.

Ali tycker därmed att VSK-tränaren Kalle Karlsson har en del i framgångshösten.

- Det är faktiskt rätt sjukt att det gått så snabbt. Förutom rollen har det även klaffat i omklädningsrummet. Det är ett otroligt ödmjukt gäng. Jag känner även Kalle sedan tidigare och när allt klaffar, så sker allt naturligt på fotbollsplanen. Man tänker inte så mycket och man vet vad man kan. Med lite förtroende på det också och man kommer in i matchtempo krävs det inte så mycket för att man ska komma igång.

ANNONS

Ali har tidigare spelat i ettan och i division 2 och är nu glad över att ha fått visa upp sina kvaliteter på en lite högre nivå. Även om det "bara" blev två allsvenska matcher i år, så är matcherna i superettan på en högre nivå än vad han spelat på tidigare i sin karriär.

- Jag tog steget från Sollentuna till ÖSK och hade inte spelat i superettan, så det är ändå ett steg i min karriär. Jag hade först ett halvår i ÖSK, där jag inte fick spela så mycket, men jag kunde ändå göra det jag gjort. Det är riktigt kul att det blivit den här framfarten. Jag är bara tacksam, säger han.

Samtidigt menar Ali att våren i ÖSK var tuff. Han nötte mycket bänk och fick två korta inhopp mot Malmö FF hemma och IK Sirius borta, samtidigt som ÖSK förlorade många matcher och gick tungt i allsvenskan.

- Jag lät det ta sin tid, då jag ändå kom från division 1, men jag känner att jag tog chansen när jag fick den. Jag fick göra första starten mot AIK under försäsongen och gjorde ett mål, men sedan fick jag inte spela, utan fick hoppa in i några matcher. Jag spelade därefter många U21-matcher, men fick hoppa in mot Malmö och tränade sedan på som vanligt och krigade, säger han och fortsätter:

ANNONS

- Jag väntade på min chans och sedan fick jag hoppa in mot Sirius. Vi hade inte vunnit på ett tag och jag fick hoppa in. Jag kände att jag bidrog till att vi vann genom att jag låg bakom förarbetet till Besaras (Nahir) mål. Då tänker man att det ska flyta på matchen efter. Man får kanske inte starta, men hoppa in. Så var inte fallet och det var tråkigt, då jag kände att jag hade något på gång. Då kände båda parter att det var bäst för mig att gå till en klubb, där jag skulle få betydligt mer speltid. Då blev det Västerås.

Ali menar vidare att det var tråkigt att följa ÖSK:s höst, som i slutändan slutade med degradering till superettan.

- Det är riktigt tråkigt. Jag representerar och har kontrakt med klubben, samtidigt som jag har många polare i laget. Även om man är utlånad känner man för klubben. Man känner även, som spelare utifrån, att man hade kunnat bidra. Det är svårt att hamna i en sådan självförtroendesvacka. Det var tungt att se.

ANNONS

Ali har kontrakt med ÖSK över 2023 och kan tänka sig att stanna i klubben, men siktar samtidigt högt och vill gärna spela i allsvenskan 2022. Nyligen uppgav även NA att en ej namngiven klubb lagt ett miljonbud på spelaren.

- Med det här halvåret har jag gjort ett avtryck i superettan. Jag har ett kontrakt med ÖSK som jag respekterar, men jag håller alla dörrar öppna. Jag har fortfarande en ambition att spela i allsvenskan, som jag jättegärna vill ta steget till, men just nu har jag kontrakt med ÖSK. Jag har alla dörrar öppna och min ambition är att spela i allsvenskan nästa år.

Om en allsvensk klubb kommer och rycker, samt att det är bra på alla sätt - är det läge att flytta då?

- Ja, absolut. Jag vill spela i den högsta serien och efter det här halvåret i superettan känner jag att jag förtjänar det. Jag har jobbat hårt för det. Jag tycker att det är nästa naturliga steg för mig i min karriär, att spela i allsvenskan 2022. Om det inte blir så är det bara att kämpa i superettan, men min ambition är absolut att spela i allsvenskan 2022.

ANNONS

Ali är uppväxt i Tensta i Stockholm, men har tidigare inte tillhört någon av de stora klubbarna. Han har i stället spelat med Sundbybergs IK, IFK Stocksund och Sollentuna FK. Vid sidan av planen har han främst följt sin vän Bilal Husseins AIK.

- Jag har följt AIK. Jag är från norra Stockholm, Tensta, blåa linjen. Det är AIK som alla följt. Jag har en polare - Bilal Hussein - som spelar där. Sedan är det "M9" (Martin Mutumba) och spelare som Nabil Bahoui. AIK är ändå den klubben som jag följt av 08-klubbarna, säger han.

Har du varit på Friends genom åren?

- Ja, jag har kollat på derbyn när Bilal har spelat. Sedan är man ju från Stockholm och då kollar man på derbyna mellan AIK, Djurgården och Hammarby, så jag har varit på Friends många gånger.

Är det AIK som du helst skulle representera bland Stockholmslagen?



ANNONS

- Självklart, men om det är Djurgården eller Hammarby, så ska man inte stänga några dörrar alls, men självklart skulle man någon dag vilja spela för AIK.