Alvbåge tillbaka i elitfotbollen: "Kommer inte in och tror att jag är något"

Tidigare IFK Göteborg-målvakten John Alvbåge, 38, spelade i fjol med Lindome Gif i ettan, men är nu tillbaka i svensk elitfotboll igen. Under tisdagen skrev 38-åringen på ett korttidskontrakt med superettan-laget Akropolis fram till i sommar.

Alvbåge berättar nu att han är glad över att ha kommit överens med Stockholmslaget.

- Jag tycker att det känns jätteroligt på alla sätt och vis, säger han till Fotbollskanalen.

Målvakten menar att det betyder mycket för honom att få komma tillbaka till elitfotbollen.

- Det är inte den bästa serien i Sverige, men det är en väldigt bra serie. Det är en bra sportslig utmaning och en bra lösning för familjelivet också, då det är träningar på dagtid. Jag tycker också att det är jättemotiverande att komma tillbaka till elitfotbollen. Jag sprudlar av vilja, energi och motivation, så det är bara positivt och roligt.

38-åringen har en lång karriär med spel i bland annat Örebro SK, IFK Göteborg, Minnesota United, Omonia och IK Sirius, men tillhörde i fjol Lindome Gif på lite lägre nivå i ettan. Alvbåge menar att det var ett roligt och utvecklande år i "Zebrorna".

- Jag hade egentligen avtal med Lindome i ett år till och det är en fantastisk fotbollsklubb. Jag är glad över att jag gjorde det valet, även om jag inte hade så många andra val då i och med att jag verkligen ville spela fotboll nära min familj i Göteborgsområdet. Alla klubbar på elitnivå tackade och bockade för intresset, men hade redan då målvakter i sina trupper och hade inte plats för John Alvbåge.

Målvakten fortsätter:

- Då dök Lindome upp, och första tanken var: "Dit ner ska man väl inte?". Lindomes fotbollsfilosofi och tänk lockade samtidigt, då de spelar en extrem "possession-fotboll". Då kände jag att det är en möjlighet för mig att utvecklas både i mitt taktiska tänk och i mitt offensiva spel som målvakt. Det var utvecklande och jag är glad över att jag tog chansen.

- Om jag ska vara ödmjuk, så är det kanske inte alla som tar steget från en högre nivå ner till ettan. Då sätter man lite press på sig själv. Det förväntas att man ska vara bra och leverera, vilket inte alltid är så lätt. Det ställer också krav på den egna motivationen. Det är ju lite skillnad på att möta Torn borta och spela på Tele2. Det krävs lite skalle där, tror jag, men jag kände mer att det var en bra möjlighet och jag var extremt ödmjuk inför den uppgiften. Jag gjorde som jag alltid gjort, att jag började med hårt jobb och kom in i gänget bra. Jag trodde inte att jag var något, utan tränade bara hårt.

Alvbåge tror vidare att hans säsong i fjol gör att han nu får chansen i Akropolis.

- Vi gjorde en bra säsong och jag presterade bra. Jag var i topp i både alla offensiva och defensiva aktioner bland i princip alla målvakter i serien. Jag har samtidigt respekt för alla spelare i den serien. Det var väldigt många duktiga målvakter och utespelare, men jag tycker att jag visade någon slags kvalitet, vilket jag är glad över att jag lyckades driva mig till. Det har nog gjort att en sådan här möjlighet fortfarande finns. Om jag inte hade presterat hade inte den här chansen dykt upp.

38-åringen har inga krav på att bli förstemålvakt i Akropolis, men hoppas såklart på att få spela så mycket som möjligt framöver.

- Jag sa direkt att de ska se mig som en resurs. Jag har väldigt mycket erfarenhet efter alla mina år, samtidigt som jag fortfarande är frisk, motiverad och har en bra kvalitet. Jag tycker att jag kan spela på allra högsta nivå i de svenska serierna, så jag finns där om de vill använda mig som ett alternativ för att spela, men jag accepterar också vilken roll som helst. Om jag är reserv eller "back up" respekterar jag det också och kommer att stötta de unga målvakterna och ge all min erfarenhet till dem, säger 38-åringen.

Han fortsätter:

- Om jag spelar kommer vi tillsammans i målvaktsteamet göra det ihop. Jag kommer inte in och tror att jag är något och bara accepterar en förstemålvaktsroll. Jag har ingen prestige för fem öre. Jag vill bara hjälpa Akropolis till så många poäng som möjligt. Jag vill verkligen hjälpa ledarteamet och jag är glad över den här möjligheten. Jag kommer absolut inte in och ska ta någon energi. Jag ska verkligen komma in och ge energi, men även hjälpa Mirza (Jelecak), som är en ung och extremt lovande tränare. Jag vill att vi ska vinna så många matcher som möjligt. Jag kommer in som en resurs och ska hjälpa laget, jag accepterar vilken roll som helst.

Alvbåge berättar vidare att han kan förlänga sitt korttidskontrakt över resten av säsongen. Ännu är inget klart, det beror på hur parterna känner i sommar.

- När vi pratade om det och skulle skriva på sa egentligen båda parter: "Varför skriver vi inte hela året?". Då blev känslan sedan att vi först tar första halvan och sedan utvärderar vi hur allt fungerat, dels för att det blir lite pendling för mig, vilket inte kommer vara några problem, men vi bestämde att vi tar ett nytt snack sedan. Allt talar för att vi kör året ut, men vi sa att vi kör fram till sommaruppehållet, och sedan utvärderar vi.

Alvbåge är samtidigt tydlig med att han helst vill vara kvar hela 2021.

- Det är inte min grej att komma in och göra något halvdant. Min styrka är att ha någon slags jämnhet över en hel säsong, att komma in som en joker och flaxa till i några omgångar är inte det jag är känd för. Min grej är mer att man ser en jämnhet över hela säsongen, men jag är mer glad över möjligheten jag fått, så jag accepterar vilken roll som helst. Vi tar det till sommaren.

Den 38-årige målvakten är en av flera profiler som i vinter anslutit till Akropolis. Stockholmslaget har även gjort klart med Panajotis Dimitriadis, Erik Figueroa, Astrit Ajdarevic och Daniel Larsson.

Alvbåge ser fram emot att få spela ihop med de andra profilvärvningarna.

- Det är spelare, som är extremt duktiga fortfarande. Det blir snabbt ett "bäst före-datum" i den här branschen, men kvalitet försvinner inte över en natt. De är fortfarande jätteduktiga spelare, som jag är jätteglad över att få spela ihop med, säger han och fortsätter:

- Jag kan inte tala för dem, men jag hoppas att vi kan leva upp till eventuella förväntningar som finns och hjälpa de andra, som också är extremt duktiga. De är kanske mer på väg framåt i sina karriärer, och därmed kan vi nog bli en bra enhet och ett bra lag tillsammans. Den mixen med äldre erfarna och unga duktiga spelare är nog en ganska unik mix. Vi har sådana som har varit med och sådana som inte varit med så mycket. Jag tror att det är en bra mix och vi hoppas kunna göra en bra säsong, säger målvakten.

Akropolis ställs på söndag mot Brage hemma i premiären i superettan.