Anton Lans missar resten av säsongen

Viktig seger mot Brage i kampen om en plats till allsvenskan under fredagen – och laddat derby mot Gais kommande tisdag. Örgryte har fortfarande chansen att nå de tre främsta platserna i superettan men Sällskapet får göra det utan Anton Lans. Mittbacken fick problem med ena knäet under en träning tidigare i veckan, en skada som gör att han nu missar Öis återstående sex matcher, skriver GP.

- Det kom en cross ut på hans sida så skulle han sträcka sig och ta bollen. Då fick han en översträckning i knäet. Det brukar gå över på några dagar, men det hade blivit en sådan sving i den så att han hade skadat det yttre ledbandet också, säger Öis tränare Thomas Askebrand till tidningen och fortsätter:

- ”Lasse” (Lars Peterson, läkare) sa sex eller åtta veckor.

I Örgryte är Karl-Johan Lindblad, Arvid Sigurdsson, Simon Nilsson och Victor Sköld långtidsskadade sedan tidigare.

Efter Öis 3-2-seger mot Brage under fredagen har de rödblåa spelat in 39 poäng på 24 matcher. Öis har fem poäng upp till tredjeplatsen, en plats som innehas av just Brage.