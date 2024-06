Beskedet: Utsiktens elitlicens i fara: "Skala där vi skala kan"

Tidigare i juni publicerade Svenska Fotbollförbundet sitt delbeslut angående elitlicensen 2025.

En av delarna som bedöms när det handlar om elitlicens är att klubbarna ska kunna redovisa ett positivt eget kapital. I det delbeslut som har publicerats står det klart att samtliga klubbar i allsvenskan, damallsvenskan och superettan klarar av kraven - förutom Brage, Skövde och Utsikten.

Vidare skriver SvFF att de handlingsplaner som har lämnats in från Brage och Skövde gör att det inte anses vara orimligt att de klarar av sina betalningar under resten av innevarande år.

För Utsiktens del redovisades även ett negativt eget kapital per den 31 december 2023. Detta gör att föreningen senast den 1 oktober måste skicka in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti. Det periodiserade bokslutet måste visa ett eget kapital som uppgår till minst noll för att klara kravet på eget kapital i elitlicensen.

- Vi jobbar på att få ner kostnadssidan så att vi kan leverera ett godtagbart resultat. Vi har en strategi och vi jobbar på det. Sen är det tufft med den arenasituationen vi har. Den gör att marknadssidan inte hänger med sett till den arenakostnad som vi har, det är en anledning till att vi är där vi är, säger Utsiktens mångårige sportchef och starke man, Ingemar Lundin, till Fotbollskanalen.

Hur har ni jobbat i praktiken efter delbeslutet?

- Vi får skala där vi skala kan. Det är svårt för oss med tanke på att det finns en budgeterad intäkt som man normalt har när man spelar på hemmaplan och nu är det tredje året där vi spelar på Bravida. Men vi jobbar på att skära där vi kan skära, förklarar Lundin och fortsätter:

- Samtidigt är det svårt när vi växer som förening. Vi måste bibehålla den standard som är föreningens policy.

Lundin vill inte gå in på exakt hur stort det negativa egna kapitalet är. Men han berättar att han ser hoppfullt på att situationen ska lösa sig:

- Vi har absolut en förhoppning. Vi hade självklart helst inte suttit här, men nu gör vi det. Men vi har en förhoppning och tro på att det ska lösa sig.

Det är alltså inte första gången som Utsikten har ekonomiska bekymmer. Lundin är dock tydlig med något som hade hjälpt till ordentligt inför framtiden.

- Den viktigaste faktorn är att komma tillbaka till Ruddalen. Det kostar oss väldigt mycket att inte kunna vara där. Det är allt från matchintäkter till att vi har materialare som får åka med kläder genom hela stan, alla de bitarna gör att vår intäktssida blir lidande, konstaterar Lundin.

- Det är så att vi jobbar med en snål budget i vanliga fall. Trots det tycker jag att vi presterar bra rent sportsligt med de förutsättningarna vi har. Men det är klart att det här inte hjälper oss.

Finns det någon förhoppning om att ni ska kunna komma tillbaka till Ruddalen?

- Ja. Vi är lovade att vi ska få vara där 2025, det är det beskedet vi har fått.

Efter 13 spelade matcher är Utsikten tabellsexa i superettan, fyra poäng bakom Öster på allsvensk kvalplats.