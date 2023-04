BETYG: Så snygga är alla superettan-matchställ

Alla betyg och kommentarer är endast skribentens åsikt.

Förra årets betygsättning av superettans matchställ hittar du här.

IK Brage





Betyg: 2

Kommentar: Med helgrön tröja utan speciellt mycket detaljer blir det lätt lite trist, och det är det som blir intrycket av Brage i år. Därtill får man vara försiktig med sponsorernas färger när man har vita shorts. Godkänt men inte mer.

***

AFC Eskilstuna

Betyg: 1

Kommentar: Det krävs mycket för att lyckas bra med helorange, men AFC är inte ens nära. Konstigt mönster på tröjan, klubbmärket går i helt andra färger och många, många utstående reklamloggor - det här är uselt. Icke godkänt!

***

Gais

Betyg: 3

Kommentar: Grönsvart är tillbaka i superettan, och jag gillar på många sätt det ställ man är tillbaka med. Bra bredd på ränderna, välbalanserat med de vita shortsen och strumporna och snygg detalj vid kragen, där man får in fler av klubbfärgerna. Då är det synd att de få reklamloggor man gör stökar till det en hel del. En trea med bud på mer.

***

Gefle IF





Betyg: 3

Kommentar: Gefle är tillbaka på helt ljusblått, likt under de första säsongerna i allsvenskan efter avancemanget på 00-talet - och det är inte så dumt! Stort plus att man dessutom fått i stort sett all reklam att smälta in. Stark trea för gästrikarna!

***

Helsingborgs IF

Betyg: 3

Kommentar: Rött och blått är snyggt ihop och jag gillar verkligen detaljerna vid krage och ärmar. Jag är dock inte helt såld på fade-mönstret på övre delen av tröjan. Bättre än bara godkänt men inte med jättemycket.

***

Jönköpings Södra IF

Betyg: 2

Kommentar: Jag tycker att J-Södras gröna färg har börjat dra lite väl mycket åt något som nästan liknar turkost, som inte är helt tilltalande. Stället är dessutom inte speciellt roligt i övrigt, en blek tvåa.

***

Landskrona Bois

Betyg: 2

Kommentar: Bois kör vidare med samma ställ som flera tidigare säsonger, ett ställ som i grunden är bra men som är extremt känsligt för utstående reklamloggor - vilket man fortsatt har gott om. Det gör att man just nu inte är nära att nå mer än ett godkänt betyg.

***

Skövde AIK

Betyg: 2

Kommentar: Helrött blir oftast inte så kul, och Skövde har inte lyckats knäcka koden. Lägg där på ett ordentligt knippe färgglada reklamloggor och västgötarna är plötsligt närmare ettan än trean.

***

GIF Sundsvall

Betyg: 2

Kommentar: Giffarna skulle må bra av att gå tillbaka till vita shorts, nu blir det helt blåa stället lite väl trist för att kunna ge mer än godkänt.

***

Trelleborgs FF

Betyg: 3

Kommentar: Blått och vitt i en ganska trivsam kombination utan speciellt mycket som stör - TFF presenterar sitt bästa ställ på ett bra tag här tycker jag, även om det krävs mer för att verkligen lyfta i betygsskalan.

***

Utsiktens BK

Betyg: 3

Kommentar: Marinblått och vitt är alltid snyggt tillsammans, men då måste man göra något mer för att balansera upp det snarare än att hela stället ska gå i mörkt. Känslan blir då nästan att det här blir lite av ett träningsställ för göteborgarna. Några små justeringar, som att byta shortsvfärg till vit, skulle kunna höja Utsikten från denna svaga trea.

***

Västerås SK

Betyg: 3

Kommentar: Att VSK är tämligen ensamma i svensk elitfotboll att köra med bredränder förstärker intrycket av stället, årets tappning har också bra längd på ränderna som skapar ett snyggt helhetsintryck. Det är dock någon logga för mycket för att nå en fyra.

***

Örebro SK





Betyg: 2

Kommentar: Svart och vitt är svårt att nå hela vägen fram med, och i år gör ÖSK inget vidare försök. En kragdetalj som inte går hela vägen runt och ett i övrigt blekt ställ når inte mer än godkänt.

***

Örgryte IS





Betyg: 4

Kommentar: Ni som har läst de här listorna de senaste åren vet att jag är otroligt svag för Örgrytes färgkombination med mörkröd tröja, marinblå shorts och vita strumpor - det är en otroligt fin sammansättning av ett fotbollsställ. För årets variant är dessutom kragen ett stort plus, som är mörkblå med Öis-stjärnor som mönster, läckert! Det är fortsatt ett minus man dras med: utstickande shortslogga. Sammantaget är det dock fortsatt förbannat snyggt. De stora dominanterna på de här listorna de senaste åren fortsätter att regera på tronen. Men inte lika överlägset som tidigare (mer om det längre ned) …

***

Östers IF





Betyg: 4

Kommentar: Att gå över till en mörkare nyans av blått i matchstället var ett genidrag av Öster - nu bildar det tillsammans med den röda tröjan en riktigt snygg kombination. Hade smålänningarna spelat i allsvenskan hade man haft seriens snyggaste matchställ - men i superettan är konkurrensen hårdare, åtminstone i år.

***

Östersunds FK





Betyg: 4

Kommentar: Rött och svart med perfekt bredd på ränderna, ackompanjerat av gula och vita detaljer, är en mix av färger som jag gärna vilar ögonen på. Skalar man bort en eller ett par reklamloggor kan man nosa på femman. Kan jämtarna utmana och gå om suveränerna Örgryte nästa år? Nu placerar man sig bakom Öis med en hårsmån.

***

Snyggast ställ i serien: Örgryte IS

Fulast ställ i serien: AFC Eskilstuna

Kommentera gärna vad ni tycker här nedan. Kom också ihåg att detta är en subjektiv lista är betyget i vissa fall kommer från någon slags abstrakt magkänsla - och att det är helt okej att tycka annorlunda.