Bois uppflyttat - men negativt eget kapital: "Jag är inte orolig"

Landskrona Bois spelar nästa år superettan-fotboll igen. Under 2018 var Skånelaget också uppe i superettan, men kom då sist och misslyckades i fjol med att kvala sig upp igen. I år gick det dock bättre i kvalet efter 3-1 över två möten med Dalkurd.

Nu njuter Bois ordförande Urban Jansson över att laget är tillbaka i superettan igen.

- Det betyder naturligtvis mycket. Vi har en målsättning om att tillhöra topp-20, och det tänker vi att vi ska kunna klara av. Det här är ett delmål. Vi är ödmjuka inför framtiden, då vi kommer upp till en helt ny serie med betydligt tuffare motstånd, men med god planering, bra värvningar och bra sammanhållning i föreningen, så kommer vi att fixa det också. Vi ska ligga i superettan minst, säger Jansson till Fotbollskanalen.

Jansson menar att det är flera års arbete som ligger bakom årets uppflyttning.

- Vårt jobb började året efter att vi åkte ur 2018. Då började ett nytt arbete i föreningen och det gav faktiskt frukt redan förra året när vi kvalade, och nu klarade vi av kvalet. Den här gången känns det stabilt rakt igenom. Vi har en förening som i varje fall snart är i balans. Vi gör överskott årligen, håller ekonomin, tar kloka beslut och jobbar målmedvetet sakta framåt. Det känns som en framgångsrik väg att göra det på, säger han och fortsätter:

- Vi har framför allt hela föreningen med oss också. Vi har ett otroligt stöd i staden, men vi har fått alla i föreningen att dra åt samma håll. Det är alltifrån pojk- och flicklagstränare till styrelsen. Det känns väldigt bra.

Nu väntar dock samtidigt en ny ekonomisk verklighet. Bois kommer att få in mer pengar, men klubben kommer även att ha större utgifter framöver. I fjol gjorde klubben ett plusresultat på 0,6 miljoner kronor, men samtidigt var också klubbens egna kapital på minus 1,8 miljoner kronor. Jansson känner ändå att klubben har god koll på ekonomin.

- Vi kommer att öka intäkterna, men vi kommer även att öka utgifterna. Sef-pengarna är absolut nödvändiga för att klara en vistelse i superettan, men jag tror fortfarande att det krävs ett hårt arbete för att skapa positiva vibbar kring föreningen och locka sponsorer. Vi hoppas även att det här ska ge möjlighet att öka insatsen på damsidan, säger han och fortsätter:

- Vi har ju ett damfotbollslag i division 4 nästa år, samtidigt som vi har en ökad målsättning gällande ungdomssidan, där vi ska ha tränarutbildningar och allt vad du vill, så att vi höjer kvaliteten rakt över och inte bara på ett ställe. Jag tror att det är viktigt med kontinuitet och att det finns en stabil bas att stå på om man ska ha en stabil framtid i de högre serierna.

Hur ser planen ut för att återställa det egna kapitalet?

- Nu är inte de sista ekonomiska sammanställningarna klara, men vi kommer att gå ut från det här året med vinst, och det är mycket tack vare ett otroligt stöd från våra supportrar. Vi har fått in över en miljon kronor på bara "soffbiljetter", och det är helt otroligt. Även om vi inte kunnat ha publik, så har supportrarna ställt upp ändå, och det värmer. Nu är heller inte tanken att vi ska sätta sprätt på massa pengar för att vi går upp i superettan. Vi ska ha samma anda i superettan, som vi har haft i ettan, även om det är en dyrare serie att vara i. Vi ska dock inte göra av med mer än vad vi får in.

Landskrona Bois har samtidigt beviljats elitlicens för 2021, och Jansson känner ingen oro över att föreningen ska få svårt att klara elitlicensen framöver, trots det negativa egna kapitalet. Han menar att det kommer att återställas under 2021.

- Jag tror att vi kommer att klara elitlicensen, men jag tror inte att vi kommer att klara plus minus noll efter den här säsongen. Det är nog tämligen uteslutet. Jag är inte orolig över att vår plan inte håller för licensnämnden om de begär att vi ska redovisa något. Den här säsongen har ju drabbat många även i superettan, och vår ekonomi är uppåtgående, medan många andra kanske har en nedåtgående trend. Vi har goda förhoppningar om att åtminstone ha återställt kapitalet nästa år, säger han.

Jansson fortsätter:

- Men inget är skrivet i sten. Det krävs fortsatt hårt arbete, då vi har en bit kvar med det underskottet. Men det ser väldigt bra ut, betydligt bättre ut än vad jag kunde tänka mig när vi gick in i det här året.

Landskrona Bois har även ett investeringskoncept kallat "Randig Framtid". Det gör det möjligt för privatpersoner att köpa andelar i klubben för 20 000 kronor stycket. Det är också ett sätt för klubben att få in pengar.

- Vi har kvar andelar till försäljning och det är fritt fram att handla andelar. Det kommer att bli en liten utdelning redan 2021 med tanke på intäkterna vi haft på spelarförsäljningar och så vidare, men just nu har det varit fullt fokus på annat med kvalet och arrangemangen runt kvalet. Men det finns fortfarande till försäljning. Jag ska inte säga att det är en jättegod affär, men man vet aldrig. Det är en kombination av investering och lott med betong på lott såklart med hur man ser på om man får tillbaka sina pengar och tjänar på det eller inte. Men det är ett projekt till 2024, så det är fritt fram att kliva på det, säger Jansson.

Varför ligger ni så pass bra på det ekonomiskt nu?

- Vi har vänt på varenda sten och hittat ett effektivt användande av pengarna som vi har behövt. Vi har heller inte gjort av med mer pengar än vad vi behövt. Det har skapat utrymme, både för att generera vinst ekonomiskt, men också för en utökad ungdomssatsning och en satsning på ett damlag. Det är en blandning, säger Jansson.

Han fortsätter:

- Det är det här med ekonomiskt tänkande också. Det fattas inte bara beslut i styrelsen, det sjösätts verkligen också och sprids ut i organisationen. Vi har fått gehör. Jag skulle säga att det är duktigt av organisationen att hålla det här. Det har varit en gemensam aktion i föreningen som lyckats, så det är många som kan slå sig för bröstet. Vi har också ett starkt varumärke i Landskrona, som man gärna ser sig tillsammans med. Ju bättre föreningen sköter sig desto större glädje är det också för omgivningen att se sig i det sammanhanget. Om det håller på tillräckligt länge blir det också ett självspelande piano, men det gäller att vara uppmärksam och hålla det. Det tycker jag att vi, ihop med publiken, lyckats med. Det blir mer lättarbetet när det blir lite "flow". Trägen vinner.

Landskrona jobbar därmed alltså för att återställa det egna kapitalet, men behöver samtidigt möjligen också rusta för att hålla sig kvar i superettan 2021. Jansson är tydlig med att Bois kommer att hålla i pengarna.

- De svåraste besluten är redan tagna. Om man ska överdriva lite kan det sitta lite i väggarna kring hur saker och ting hanteras. Ekonomin genomsyrar hela föreningen. Det är ingen som eldar pengar någonstans, och det har funnits en kultur, som kanske inte varit lika tydlig när det gäller frågan om att hålla i pengarna och hålla en budget. Den delen har blivit väldigt tydlig och sätter sig mer och mer. Det gör att det blir mer lättarbetat och mer kontrollerbart, så det vinner man mycket på. Det kommer inte att bli några vinda investeringar i superettan.

Hur ser du på om det kommer att bli stora förändringar i truppen?

- Varje år är det några som faller bort och kommer till, men principerna för hur laget drivs och hur man verkar kommer säkert att finnas kvar. Sedan har jag lovat att inte lägga mig i fotbollen. Jag lägger mig bara i det ekonomiska, så jag ska inte binda upp någon, men om jag känner de rätt, så kommer de att jobba vidare på spåret som de slagit in på, säger han och fortsätter:

- Det sker alltid någon förändring i truppen, man tappar några och det kommer till några. Vi känner nog att vi har en ganska bra bas och är väl rustade redan med spelarna som vi har kontrakterade över nästa år, men snart är väl silly season igång, så vi får se hur det blir. Men det kommer att vara kloka beslut även där.

Två spelare som varit framstående i år är Kevin Jensen och Filip Olsson. De har dock båda kontrakt med Bois, och Jansson menar att klubben inte behöver sälja.

- Vi har inget behov av att direkt göra något akut längre, och det känns väldigt skönt. Även om vi inte har hämtat in och kommer att hämta in hela underskottet den 31 december, så har vi en helt annan utgångspunkt det här året, både resultat- och likviditetsmässigt, säger Jansson och fortsätter:

- Vi sitter inte i sjön och har panik över att det ena eller andra måste ske, som det har varit innan. Vi har alltid haft "förskottsfakturering", att sponsorer betalar in under hösten det som gäller över nästa år, men om jag har rätt för mig, så tror jag inte att vi har förskottsfakturerat en enda krona hittills och då är vi i mitten av december. Vi har hämtat in likviditetsunderskottet och ska hämta in det faktiska underskottet sedan också.