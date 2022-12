Daniel Gustavsson avslutar karriären: "Glöden är inte där"

Daniel Gustavsson, 32, lägger skorna på hyllan. Det bekräftas under torsdagseftermiddagen. Mittfältaren anslöt till klubben under fjolåret och skrev på för två år, plus ett optionsår, men lämnar nu och avslutar sin spelarkarriär.

- DG meddelade mig redan i november att han kände en tveksamhet om att fortsätta spela fotboll. Vi gav DG tid att fundera och få komma ifrån fotbollen några veckor för att känna efter. Nu har han kommit fram till att han inte har motivation att fortsätta utan vill gå över till en civil karriär, säger Christian Järdler, huvudtränare i ÖSK, till klubbens hemsida.

Yttermittfältaren förklarar sitt beslut:

ANNONS

- Det senaste året har motivationen inte varit densamma och glöden för fotbollen är inte där. Dessutom så har min kropp inte fungerat som jag vill att den ska göra för att kunna prestera på en nivå jag vill vara på. Jag har alltid sagt att när jag inte presterar på en bra nivå så ska jag inte hålla på längre, säger Daniel Gustavsson.

Tidigare AIK-spelaren fortsätter:

- Det här gör att jag kommit fram till beslutet att inte längre spela fotboll. Det känns såklart lite vemodigt att lämna ÖSK men jag tror att det är bäst för alla inblandade. Jag vill tacka lagkamrater, tränare och alla andra runt klubben för mina år i Örebro. Jag vill även rikta ett tack till supportrarna som alltid har stöttat mig. Jag hoppas självklart att ÖSK lyckas ta sig tillbaka till allsvenskan igen och önskar ett stort lycka till, avslutar Daniel Gustavsson.

ANNONS

Totalt blev det 128 matcher i ÖSK för Gustavsson.