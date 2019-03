Därför lämnade Jajic Hammarby: "Tycker absolut att jag kunde fått känna på det lite mer"

Dusan Jajic hade spelat i Hammarby sedan 2015. Men i början av mars lämnade mittfältaren klubben permanent för spel i Brommapojkarna där han skrivit på ett avtal över tre år.

- Det var ett bra alternativ för mig som behöver spela fotboll mycket och kontinuerligt. Det kan BP verkligen erbjuda mig och jag känner att det är ett väldigt starkt lag som har mycket framför sig. Det var ett bra val för mig, säger 20-åringen till Fotbollskanalen.

Förra säsongen spelade BP i allsvenskan men efter förlust i kvalet mot AFC Eskilstuna tillhör man superettan nästkommande säsong. Där tror Jajic att laget har en bra chans att blanda sig i toppstriden och ta steget tillbaka till allsvenskan omgående.

- Jag tycker vi har bra chanser. Laget känns jättestarkt och jag tror att det kommer fungera jättebra ihop med alla andra spelare, säger Jajic som själv vill bidra.

- Jag har stora ambitioner och stora mål för mig själv vad jag ska hjälpa till med och vad jag ska kunna producera själv. Jag vill kunna göra mycket mål och poäng för att kunna hjälpa laget. Jag har stora krav på mig själv.

Ser du dig som en startspelare i Brommapojkarna?

- Det är upp till tränaren, absolut. Men jag känner att jag kan hjälpa laget och det kommer jag att göra på alla möjliga sätt. Jag kommer bara köra mitt race och försöka visa så mycket jag kan, att jag är en riktigt bra fotbollsspelare.

Jajic kommer alltså till BP efter flera år i Hammarby där mittfältarens tid i klubben präglades av många utlåningar. Trots det kändes det vemodigt för Jajic att lämna Bajen.

- Jag har varit där länge, men det här var ett steg som jag behövde göra för min karriär och utveckling. Det var dags. Det är tråkigt när man varit så länge i en klubb och vet allt.

Trots att Jajic sällan fick chansen i Bajens A-lag är han inte allt för besviken på klubben.

- Besviken och besviken. Det är så fotbollen är. Om man får chansen måste man ta den, men jag tycker absolut att jag kanske kunde fått känna på det lite mer, men så är det. Då gäller det att bara fortsätta köra och göra sin grej.

Inför årets säsong har Hammarby det något tunt med spelare på det defensiva mittfältet. Nyckelspelaren Serge-Junior Martinsson Ngouali är korsbandsskadad och under försäsongen har Mads Fenger och Tim Söderström alternerat bredvid Jeppe Andersson som är given framför backlinjen. Men just den defensiva mittfältspositionen var inte ett alternativ för Jajic.

- Framför allt var det att jag själv ser mig som en offensivare spelare. Den defensiva positionen är inte min bästa position och det vet jag. Jag ska hjälpa till mer offensivt med mål och assist, ger mittfältaren som en förklaring till varför han inte testades mer i den defensiva positionen på Bajens mittfält.