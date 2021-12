Deprem gjorde succé i ettan - revansch efter tuffa år: "Var 'make it' eller sluta"

Tidigare Örebro SK-talangen Rodin Deprem, 23, lyfte i år i ettan. Efter ett par tuffa år med knapp speltid tryckte han under våren in tolv mål för Örebro Syrianska IF och gick sedan till Brommapojkarna, där han gjorde åtta mål, vilket bidrog till uppflyttning till superettan.

Deprem berättar nu att han är glad över att det äntligen lossnat på riktigt.

- Jag tycker att det har varit ett lyckat år. Jag brukar sätta upp målsättningar och den här gången har det gått min väg. Det har varit min första säsong, där jag fått spela kontinuerligt. Jag vet vad jag kan och vad jag är kapabel till, men sedan gäller det att andra faktorer klickar och det har det gjort i år, säger anfallaren till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Jag har haft några jobbiga år bakom mig och då gäller det att fokusera på vad jag kan förbättra, både i mitt spel och i mitt sätt att vara som person. Jag tycker att jag skapat en bra grund för mig själv och sedan har kontinuerlig speltid och trygghet lett till att jag fått ut mina kvaliteter. Jag har jobbat med mig själv, men även fått förtroende.

Du fortsatte att göra mål efter flytten till BP. Var det ett naturligt steg?

- Målen skulle fortsätta komma, det var därför de köpte loss mig och jag gillar den pressen, samtidigt som jag vill komma ännu högre. Det var ett krav både från min och deras sida. Sedan kändes det som ett bra steg. BP är en erkänd klubb och jag har haft det lite tuffare. Jag har varit på ställen som kanske inte haft de bästa projekten. Nu har jag hittat något stabilt och jag hoppas på att blomma ut nästa år också, så det känns bra att vara i BP.

Deprem inledde egentligen sin seniorkarriär i Rynninge IK i division 2, men tog sedan steget över till Örebro SK. Under 2018 fick han sju matcher, varav sex inhopp i allsvenskan och under 2019 blev det fem matcher, varav tre inhopp i allsvenskan.

23-åringen fick inte så mycket speltid och flyttade under 2020 till Greuther Fürth i Tyskland. Där blev det bara en kort sejour över ett par månader på grund av coronapandemin innan det blev Umeå FC över resten av 2020 med tio matcher, varav fyra inhopp i superettan. Tre år med knapp speltid fick räcka, det ledde till steget ner till ettan.

Deprem menar att de senaste åren har varit frustrerande för honom.

- Jag har inte fått spela alls. Jag har tillhört elitfotbollen, men jag har inte fått känna på det. Det har varit frustrerande. Man vet vad man kan, men man har inte fått speltid. Det var lite "make it" eller sluta. Jag tänkte bara att jag ville ha en säsong med 30 matcher för att visa vad jag går för. Nu har jag gjort det någorlunda och det är bara att fortsätta på den inslagna vägen, säger han.

Var det tungt att behöva gå ner ett steg till ettan?

- Det var som en rutschkana nedåt. Det var väldigt påfrestande rent mentalt att först vara i ÖSK och inte få speltid även om jag tycker att jag inte var så långt ifrån det. Sedan hamnade jag i Tyskland, faktorer utanför gjorde att jag behövde komma hem igen och hoppade sedan på Umeå-resan. De låg inte så bra till då och var lite av ett sjunkande skepp, så det har varit nedåt, nedåt, nedåt hela tiden, säger han och fortsätter:

- Det är klart att man har funderat lite över vad man håller på med, men det har samtidigt inte varit att jag fått chansen och inte tagit den. Jag ville ge mig själv den chansen. Om jag tittar tillbaka vill jag i sådana fall känna att jag fick chansen och inte tog den, men så är det inte. Nu har jag fått chansen och tagit den. Jag vill bara uppåt. Jag är hungrig.

Nu ser Deprem framåt, har lagt de tuffa åren bakom sig och är målmedveten. 23-åringen ser fram emot att bidra till Brommapojkarna i superettan 2022.

- Jag har höga mål, men jag känner en stabilitet och BP känns som rätt ställe just nu. Nästa år ska vi försöka vinna lika mycket som i år och jag är fast inställd på det just nu.

Anfallaren kommer dessutom få ställas mot ÖSK i seriespelet nästa år.

- Det blir kul. Jag hade inte min bästa tid i Örebro och jag kommer att vara revanschsugen när jag möter dem. Det kommer inte gå ut över mitt spel, men jag är taggad på att vinna mot dem och näta mot dem. Det ska bli extra kul att möta dem, säger han.

Deprem ser även fram emot att visa vad han kan på elitnivå i Sverige.

- Jag tycker det är jättekul att vara tillbaka i eliten och framför allt spela fotboll. Det är det roligaste. Nu får jag spela på en bra nivå också och förhoppningsvis fortsätta med produktionen, vilket kan ge ännu större eko.