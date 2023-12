Detta är Saarenpää - den tidigare Bragetränaren som ska lyfta HIF

Stuart Baxter tog över som chefstränare i Helsingborgs IF i maj och räddade kvar klubben i superettan. Någon förlängning av det utgående kontraktet blir det inte för 70-åringen, som ersätts av IK Brages förre tränare Klebér Saarenpää.

Den tidigare A-landslagsmannen tränade Brage under sex säsonger och etablerade Borlängeklubben till ett stabilt mittenlag i superettan. Saarenpää var den chefstränare som satt längst på sin post i elitfotbollssverige, innan han valde att inte förnya det utgående avtalet i förra veckan.

Ett år i Hammarbys akademi väntade innan Saarenpää tog över Brage till 2018-säsongen, när laget var nykomling i superettan efter fyra raka år i ettan norra. Den gånga säsongen slutade Brage på sjätte plats i tabellen, 14 poäng bakom Utsikten på tredjeplatsen.

Tränaren använde sig både av en 4-3-3- och en 4-1-4-1-formation det här året, och under sex år med Saarenpää snittade Brage 1,74 mål per match och släppte in 1,64 mål i snitt i superettan.