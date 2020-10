Djurgården-löfte blev premiärmålskytt - nu på lån med utgående avtal: "Inte så mycket snack"

Djurgårdens 20-årige anfallstalang Oscar Pettersson, som anslöt från Bromstens IK 2016, skrev i fjol på ett A-lagskontrakt och gjorde två inhopp när Stockholmslaget tog SM-guld. I år hoppade han in och gjorde mål i premiären mot Sirius, men fick sedan "bara" ytterligare fem matcher innan han nyligen blev utlånad till Akropolis i superettan.

Pettersson har därefter levererat tre mål och en assist på sju superettan-matcher, varav fyra från start, och berättar nu att han är glad över att ha fått gå på lån för att få mer speltid.

- Jag tycker att det har varit bra. I början var det lite utmaningar med ett miljöskifte och sådär, men det är också roligt. Samtidigt har det även varit tufft att lämna ett ställe som man varit på ett bra tag. Men det har också varit nyttigt för en att hantera sådana situationer också, säger han till Fotbollskanalen.

Pettersson fortsätter:

- Jag saknade speltiden lite. Jag trivs ju bra i Djurgården och har bra människor runt omkring mig där med bra lagkamrater också, men jag kände att jag behövde spela mer kontinuerligt. Jag har inte spelat så mycket seniorfotboll, i stället mest U21-matcher, U19, U17 och några inhopp och sådär, samt svenska cupen, men jag har inte spelat riktig seniorfotboll med tävlingsmatcher som betyder något. Jag behövde få göra det för att bevisa för mig själv och för andra att jag kan spela på den nivån.

Hur ser du på din leverans hittills i superettan?

- Jag tycker att det har sett bra ut poängmässigt med fyra poäng på fyra starter och sedan är det tre inhopp, samtidigt som jag kanske borde ha gjort något mål i Dalkurd-matchen, där jag rundade målvakten och sedan missade. Sådan är dock fotbollen ibland. Jag började ju med lite inhopp, men nu när jag har kommit in i hur Akropolis spelar, så har jag ändå kommit in i en lite ovan roll, säger han och fortsätter:

- Jag kommer in i planen rätt mycket nu, medan jag annars spelar ganska brett till vänster. Nu har jag kommit in lite mer i banan och då blir det kanske lite färre bolltouch, men å andra sidan är jag närmare mål med bollen nu, och kan vara mycket i boxen. Det är också där jag har gjort målen. Jag hade kanske som mål att komma in i laget lite tidigare, då det gick några matcher, men sedan var det också fram och tillbaka med en ljumske innan, samtidigt som jag spelade mot Östersund med Djurgården. Då blev det lite fram och tillbaka, men nu när jag har varit skadefri, så tycker jag att det har flutit på bra.

Vilken position skulle du säga att du trivs bäst i?

- Det är någon där framme och det beror lite på formation. Men jag skulle säga antingen till vänster eller där framme, men kanske främst till vänster.

Pettersson menar samtidigt att det var en tuff konkurrenssituation tidigare i år i Djurgården. Han hade hoppats på att få spela mer, men fick inte så många chanser i allsvenskan.

- Jag fick en lite oturligt smäll mot huvudet precis innan säsongen, så man hade kanske kunnat få spela mer i första matchen, även om det gick bra då. Sedan hade man kanske hoppats på att få spela mer efter det. Jag kände även att jag var inne i en bra period, framför allt på träning, men jag fick inte riktigt ut det på match. Sedan är det klart att det är en tuff konkurrenssituation, då det är ett av Sveriges bästa lag. Annars vore det konstigt. Jag hade såklart önskat att få spela mer, men det är inget jag kan påverka eller klaga över. Jag får ju visa det på träning. Det är inget jag tänker på så.

Pettersson har avtal med Djurgården över den här säsongen och vet ännu inte hur det blir till nästa säsong. Han har just nu främst fokus på att slutföra den här säsongen.

- Vi har inte haft så mycket snack, även om vi såklart har haft kontakt. Jag tror dock att det är bättre att man fokuserar nu på det som är viktigt. Djurgården ville att jag skulle få speltid, och då var det bra snack med dem när jag skulle hit, då det finns chans att spela här på en bra nivå med en toppklubb i superettan. Det har också gått bra, samtidigt som jag fått spela. Därmed har det blivit som båda vill, säger han och fortsätter:

- Nu när det väl flyter på vill jag därmed inte blanda in några andra diskussioner i det hela, i stället fokusera på det som är viktigt. Det är nästa match på söndag och matchen efter det. Det är det som jag kan påverka, och det andra snacket sköter min agent. Jag går inte runt och tänker på det. Det låter kanske som ett tråkigt svar, men det är så det är. Om jag hade tänkt på januari nästa år, så hade jag flugit bort i tankarna och inte kunnat prestera.