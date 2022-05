Dramat: 18-åring räddade poäng för J-Södra i 96:e minuten

Västerås SK och Jönköpings Södra har fått tuffa starter på årets superettan-säsong, och gjorde under onsdagskvällen upp i ett bottenmöte på Solid Park Arena. VSK kom från två raka förluster, medan J-Södra hade med sig en storseger i bagaget.

Trots formkurvorna var det VSK som kom ut starkast under inledningen av matchen.

Viktor Granath behövde 36 minuter på sig för att ge sitt lag ledningen, och sedan hade hemmalaget chanser för fler mål, men fick vara nöjt med 1-0-ledning i paus.

- Jag tycker att vi gjorde en jättebra första halvlek. Vi hade kontroll och borde satt minst två-tre bollar till, sa Granath till Discovery+ i halvtid.

ANNONS

I andra halvlek fick J-Södra in ett kvitteringsmål genom Adrian Edqvist innan Granath slog till igen till 2-1 i den 84:e minuten och såg ut att bli stor hjälte för hemmalaget.

Men så blev det inte - J-Södra kom ikapp igen.

18-åringen Elias Nordström stod i den 96:e minuten för ett solonummer och rullade in 2-2 innan matchen blåstes av. Det innebar delad poäng i bottenmötet.

- Det var en långboll och sedan studsade den med lite turligt. Jag skottfintade både försvararen och målvakten med utsidan, och sedan lade jag in den i öppet mål, så det var riktigt skönt, säger J-Södra-talangen till Discovery+ och fortsätter:

- Det är klart det känns bra, men man vill spela mer, så jag får hoppas på att få göra det i fortsättningen, men det viktigaste är att vi tar poäng och gör bra fotbollsmatcher.

ANNONS

VSK-kuggen David Engström är i sin tur besviken.

- Det känns tomt just nu. De hade två gubbar där uppe och lyfte upp bollen på den ena. Jag tycker egentligen att det kändes som vi hade ganska bra kontroll, men jag klev kanske upp lite för aggressivt i ryggen på honom, medan bollen gick över oss två och damp ner. Jag vet inte riktigt vad som hände sedan, men han rullade in bollen i mål och det är det enda som betyder något just nu. Det är piss, säger han till Discovery+ och fortsätter:

- Det är klart att det är tungt, jag skulle ljuga om jag sa något annat. Samtidigt kan vi inte skylla på otur, oflyt och tycka synd om oss själva. Vi får bara gnugga vidare och göra det vi kan påverka. Att vi släpper in mål i den 96:e minuten i en så här viktig match ska bara inte hända. Vi får skylla oss själva. Det är för dåligt.

ANNONS

Jönköpings Södra är på tolfte plats med sju poäng efter åtta omgångar, medan VSK är på 14:e-plats med sex poäng efter lika många matcher i superettan.