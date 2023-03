Eskelinen riktar kritik mot Århus: "Allt vände på en vecka - kastade allt i papperskorgen"

William Eskelinen är sedan ett år tillbaka i svensk fotboll då han i mars 2022 lämnade han danska AFG Århus för spel i Örebro SK.

Den sista tiden i Danmark var tuff för den nu 26-årige målvakten. Efter att ha gjort succé i Århus efter flytten dit 2019 hamnade han i frysboxen när klubben 2020 lånade in Kamil Grabara (nu i FC Köpenhamn).

- Allt vände på en vecka. Klubben valde att gå en annan väg. De hade sålt in en plan för mig hur de ville använda mig och jag skrev på ett femårskontrakt, men så slängde de bort all detta i papperskorgen. Han de plockade in har gjort det jättebra, han gick till FCK och nämndes i vintras som ett alternativ för Bayern München när Manuel Neuer gick sönder. Klart det var tuff konkurrens, men så som klubben helt plötsligt struntade i mig… Jag blev väldigt besviken, berättar han för Expressen.

Vidare berättar Eskelinen att han och klubben inte skildes som vänner.

-Vi skildes inte som vänner. Vi pratade inte alls utan jag skrev bara på ett papper att vi bröt avtalet. Vi hade ingen kontakt överhuvudtaget.

Flytten till Örebro, å andra sidan, efter en fjolårssäsong med både toppar och dalar, har gjort honom gott. 26-åringen är återigen ordinarie målvakt och känner sig i gott slag inför den kommande säsongen.

-Jag hade ett fjolår där jag var väldigt sargad mentalt. Jag försökte hitta tillbaka till matchformen och glädjen efter allt som varit… inför i år känner jag mig väldigt het, jag har haft en mycket stark försäsong och känner att jag landet i Örebro på ett bra sätt. Jag trivs både i staden och laget.