FFF tar planilskan till förbundet - SvFF öppnar för förändring

Kvalreturen mellan Skövde AIK och Falkenbergs FF (3-0, totalt 5-2) i söndags föregicks av planoro - och kom till stora delar att handla om plankritik efteråt.

På grund av kyla var planen "stenhård" inför avspark. Domaren beslutade dock att matchen skulle spelas som planerat ändå, och när spelat väl var igång märktes det att underlaget var halt. Bollen studsade och emellanåt halkade spelarna.

Efter mötet på Södermalms IP, som FFF alltså förlorade, var gästerna kritiska till beslutet att spela returen. Huvudtränare Christoffer Andersson kallade det hela "ovärdigt", exempelvis.

När Fotbollskanalen når FFF:s sportchef David Svensson dagen efteråt är han fortfarande märkbart irriterad:

- Förlorar man är det tungt, och det får man acceptera. Men jag tycker inte att vi fick chansen att spela om det på ett ärligt sätt. Det är en skymf mot svensk fotboll att matchen spelades i går. Jag är arg, besviken och uppgiven. Känslan just nu är att jag har tappat all form av tilltro till svensk fotboll.

- Självklart kommer vi att gå vidare med detta, sen får vi se i vilken form. Vi diskuterar det nu. Men vi kommer att kräva svar på en hel del.

Svensson berättar att FFF kommer ta kontakt med Svenska Fotbollförbundet. "Det finns många frågor vi vill ha svar på", säger han.

- En planinspektion gjordes i torsdags. Planen hade ett visst skick då, men vi alla såg prognosen inför helgen med minusgrader och eventuellt snöfall. Det togs inte med i bedömningen. Hur kan man sen godkänna att matchen spelas på en stenhård plan? Hur vi hamnade i det läget, det är helt obegripligt. Och det finns många saker kring det som vi vill ha svar på.

- Vi hade en läkare som påtalade för domaren om uppenbar, förhöjd skaderisk. Jag kan inte förstå att vi tillåter att en kvalmatch till svensk elitfotboll spelas med de förutsättningarna. Ingen som såg matchen kan tycka att det är så vi vill ha det i svensk fotboll.

Enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser är det huvuddomaren som tar beslut om en match - som klarat den obligatoriska planinspektionen minst 48 timmar innan avspark - kan spelas eller ej.

En del av FFF:s frustration grundar sig i att Adam Ladebäck, som dömde kvalmatchen, försvarade sitt beslut med att han "inte är någon gräsexpert" och dessutom lade över ansvaret på matchdelegaten.

- Det är ett jättestort beslut som Adam måste fatta, men det är så det är. Vi ifrågasätter också bedömningen (av planen) som gjordes i torsdags med tanke på prognosen, och det påpekade vi i samband med inspektionen. Sen tar han (Ladebäck) beslut om att matchen ska spelas ändå i går och ja, det är obegripligt, säger Svensson.

- Han sa att vi kunde ta ett nytt beslut när matchen hade börjat och om det inte fungerade då. Men spelarna halkade och det gick inte att stanna, ändå så… Är det den nivån vi vill ha på svensk fotboll? Okej, då har vi en väldigt låg nivå.

FFF-sportchefen fortsätter:

- Det borde satts ett större frågetecken redan innan om matchen skulle spelats. Skövde gjorde vad de kunde, det ifrågasätter ingen. Och alla vill spela på sin hemmaplan. Men vi måste se till att matchen spelas med ok förutsättningar om den ska spelas och att vi inte hamnar där vi gjorde i går. Det stör mig något oerhört.

Stefan Cårebo, anläggningsansvarig på SvFF, medger att förutsättningar för att spela kvalmatchen inte var de bästa.

- Så är det, och det är jättetråkigt. Men när inspektionen gjordes visste vi inte att det skulle bli 15 minusgrader natten till söndagen. Planen godkändes i torsdags och enligt prognosen då (4-5 minusgrader) skulle den kunna göras matchredo, säger Cårebo.

- Sen såg alla att ytan var hal. De (Skövde) gjorde vad de kunde för att få planen spelbar. Sen är det domaren som tar beslutet om matchen ska spelas eller inte.

Enligt SMHI:s väderprognos var det omkring tio minusgrader i Skövde natten till söndagen.

När det gäller Skövde AIK har klubben fått dispens för att spela på Södermalms IP i superettan. Arenan uppfyller inte kravet på markvärme, bland annat.

- Markvärme som ligger i planen är mer effektiv än markvärme som man blåser in under en duk (som Skövde gör enligt sin dispens). Det fungerar till ett visst antal grader men när det blir för kallt är det inte lika effektivt. Men eftersom det var 15 minus på natten är det inte säkert att "vanlig" markvärme hade hjälpt heller.

Cårebo fortsätter:

- Det är klart att det blev olyckligt. Men vädret och att det blev så kallt är ingenting vi styr över även om det är jättetråkigt.

Enligt din expertis, borde matchen spelats?

- Det ska jag inte svara på egentligen utan det är domaren som bedömer om planen är spelbar eller inte. Jag läste att man i Norge tog beslut om att inte spela en match 30 minuter före avspark, och det har skett förr (i Sverige) att man bedömt sent att planen inte är spelbar.

- Men som sagt, när vi gjorde inspektionen i torsdags var planen spelbar. Sen finns det en problematik kring att det var flera dagar innan matchen som den gjordes, absolut. Vi tog hänsyn till att det skulle vara 4-5 minusgrader men det blev betydligt mycket kallare och det kan vi inte göra något åt.

Vidare öppnar Cårebo för att se över tävlingsbestämmelserna när det gäller planinspektion av just kvalmatcherna, som spelas långt in på året. Exempelvis kan det vara en idé att flytta inspektionen närmare matchdagen, menar han.

- Vi får ta till oss av hur det blev nu och försöka väga in det i framtiden. Att spela sent in på säsongen ökar risken för frusna planer, men samtidigt spelade vi in till lucia efter pandemin och då gick alla matcher att genomföra. Det är alltid svårt att säga hur hård en vinter kommer att bli, säger Cårebo.

- Vi (SvFF och Svensk elitfotboll) får se över om det skulle vara ett bättre alternativ att göra inspektionen senare (närmare matchstart, för kvalmatcherna). Men det är inget vi har pratat om än utan vi får utvärdera det här först och det kommer vi att göra.

Förändringar i tävlingsbestämmelserna beslutas om på SvFF:s årliga representantskapsmöte, som ägde rum i fredags. Det kommer därmed dröja minst ett år till dess att en eventuell justering kan klubbas igenom om så nu blir fallet.