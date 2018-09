Gais-supportern kliver ner på tränarbänken: "Ska visa hur mycket det betyder för oss"

"En världsunik händelse i fotbollsvärlden".

Så beskriver Gais det när supportern Sebastian Thörnqvist på tisdag tar steget ner från läktaren till lagets tränarbänk. Det var inför den här säsongen som de grönsvarta gick ut med erbjudandet att en av klubbens årskortsinnehavare skulle få vara tredjetränare i en match under superettan-säsongen. Och på tisdag är det alltså dags, när Halmstad gästar Gamla Ullevi.

- Det ska bli skitkul, det har man sett fram emot sedan man blev vald. Det ska bli asroligt, säger Thörnqvist till Fotbollskanalen.

- Det är ett bra sätt att få lite supporterperspektiv in i truppen. Så får truppen se hur Gais:arna ser ut liksom.

Hur tycker du att det har mottagits ifrån spelarna och tränarna?

- Jag tycker att det har varit jättepositivt. Alla jag har pratat med har varit jättetrevliga och Bosko (Orovic, huvudtränaren) klickar bra, det är gött tjöt. Det är samma sak med spelarna, det är trevliga grabbar hela gänget. Det är jätteroligt.

Sebastian Thörnqvist har varit Gais-supporter sedan tioårsåldern. För honom har klubben en mycket stor plats i hans liv.

- Det är som en del av vardagen, det är en gemenskap. Det är lite som en andra familj. Det är någonting man tar hänsyn till och interagerar med varje dag liksom. Man tänker på Gais hela tiden och Gais finns alltid där liksom, säger han.

Gais beskriver tredjetränarens uppgifter som att "hjälpa till med laguttagning, taktikupplägg, medverka på träningar och sitta med på tränarbänken under match." Thörnqvist ser inte sig själv som någon taktiker, men hoppas kunna ta med sig läktarenergin ner på tränarbänken.

- Jag hoppas att kunna bidra med att visa att trots motgångarna och trots all skit som har varit så tror verkligen supporterskaran på det Gais vi har i dag. Och att sprida lite gött go och få in lite energi kanske, säger han.

Tror du att det i sin tur kan ge spelarna lite extra energi på planen?

- Det är väl det som är målet. Jag vill ju bidra med det jag kan bidra med, och jag kan inte bidra taktiskt för där har vi ju Bosko liksom som är mästaren. Och då får jag bidra med det jag kan kompletera med, och det är ju supporterskapet och visa hur mycket det betyder för oss och visa hur mycket vi bryr oss.