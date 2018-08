Gais-tränaren inför höstsäsongen: ”Skapar flest målchanser i superettan - ett kvitto att vi är på rätt väg”

Gais inledde säsongen bra när laget tog sig vidare från svenska cupens gruppspel och inledde därefter bra i superettan. Men efter Göteborgslagets starka inledning har formen dalat och laget har inte vunnit på tre matcher.

Efter 18 spelade matcher ligger Gais på nionde plats i tabellen och har bara sex poäng ner till negativ kvalplats medan avståndet upp till AFC Eskilstuna på kvalplats till allsvenskan är tolv poäng. Trots Gais dystra form är lagets tränare Bosko Orovic positiv inför våravslutningen.

- Man mår bra ändå! Vissa av våra prestationer är för jävla bra men vi får ändå inte med oss resultat men vi jobbar vidare på det. Vi måste dock bli bättre på att hålla en hyfsad nivå i matcherna för vi blir för ojämna. Vi kan vara för jävla bra och sen går vi ner oss och där måste vi höja oss. Sen var ju vår målsättning att vara bättre i år än förra året och där är vi trygga i oss själva, säger han till GP.

Orovic menar att laget har förtjänat fler poäng hittills under säsongen.

- Om vi backar bandet och tittar tillbaka så borde vi kanske haft sju-åtta-nio poäng med men vi har inte haft det där flytet, hade vi haft det så hade vi varit jättenöjda med vår säsong. Men det har varit lite stolpe ut. Vi gör självmål i en match där det andra laget inte har ett skott på mål och då hamnar vi där vi är nu. Spelmässigt är vi ändå rätt så överlägsna i vissa matcher och vi skapar flest målchanser i superettan så det är ett kvitto att vi är på rätt väg. Det hade varit mycket värre om vi inte hade skapat några målchanser.

I dag ställs Gais mot Varberg på hemmaplan. Du kan se västkustmötet på C More och streama det via cmore.se. Matchstart 15:00.