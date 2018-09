Gefle-ikonen gör comeback - 44 år gammal

Efter säsongen 2013 valde Gefle-ikonen och målvaktsveteranen Mattias Hugusson att lägga skorna på hyllan. Efter 16 säsonger valde Hugosson att tacka för sig, han gjorde visserligen comeback som reservmålvakt i IFK Göteborg året efter, men det blev aldrig några matcher i Blåvitt.

Men på söndagen tvingas Hugosson, på grund av skadekris, ta på sig handskarna igen, då laget möter Varberg på bortaplan. Både August Strömbrg och Viktor Frodig är nämligen skadade – vilket gör att målvaktstränare Hugosson får skaka av sig rosten för att spela match igen.

På bänken sitter William Lindkvist.

Gefle ligger efter 14 spelade omgångar klart sist i superettan med sina 14 inspelade poäng.

Mötet mellan Varberg och Gefle visas på C More Live och på cmore.se med avspark 15.00.

Dagens startelva mot @VarbergsBoISFC! Matchen följer du genom vår twitter, appen Gefle IF Live eller C More Live. Avspark är 15:00. Nu kör vi! #gefleiffotboll #superettan pic.twitter.com/Zsi8C4zOvI