HBK-kuggen besviken: "Hade ambitioner om allsvenskan"

Med en halvdan superettan-säsong i backspegeln är Halmstad BK:s lagkapten Andreas “Ante” Johansson besviken. Han flyttade hem till Halmstad i januari för att ta laget till allsvenskan men det slutade sedan på en sjätteplats i tabellen.

- Hade man sagt på förhand att vi skulle komma sexa så hade man varit besviken men samtidigt så låg vi sist i tabellen där på vårsäsongen sedan har vi legat ganska långt ner i tabellen. Så det är väl imponerande att vi tog oss så långt upp. Men som helhet så är jag väl rätt besviken att vi inte kom dit. Både klubben och jag själv hade ambitioner om att flytta upp i allsvenskan. Och alla fotbollsspelare vill spela på så hög nivå som möjligt. Hade jag fått möjligheten att ta steget upp, och hjälpa HBK upp så hade det ju varit fantastiskt. När man summerar upp hela sin karriär så hade jag hoppats att man fått vara med om det, men nu hoppas jag att vi lyckas med det till nästa år. Men det är klart man är besviken att man inte lyckades med det bättre detta året, säger Johansson till Fotbollskanalen.

Varför flyttade du/ni hem till Halmstad i år?

- Vi har två barn och min äldsta son skulle börja skolan. Det har vi alltid sagt att när han ska börja skolan så vill vi bo i Halmstad för det är alltid hemma. Så det var väldigt naturligt och sedan efter att min fotbollskarriär är slut har vi alltid velat bo i Halmstad, därför kändes det rätt nu. Just för att jag fick ett lite längre avtal med HBK kan man stanna hemma och spela lite och sedan får man se om det är lättare att komma in i klubben och hur vi fortsätter att spela därefter.

Hur kommer det se ut nästa år?

- Nu när Magnus (Haglund, tränare red. anm) har kommit in så har vi höjt upp träningsdosen lite, där vi tränar lite hårdare och tuffare, ja lite mer. Det tror jag också har gett oss resultat här i slutet av säsongen, dels att de har satt lite av sina ideer, hur vi ska se ut på plan, både när vi har boll och inte har boll. Vi ska få in våra mönster på det vi gör, och när vi väl gör det så ser det bra ut. Då är vi starka och det är där vi måste vara, när vi faller ur ramen så är det farligt och på fel spår. Men håller vi oss till det så tror jag att det kan bli bra. Vi jobbar och strävar efter det och har en hel försäsong framför oss med Magnus nu. Nu har vi ju fått in ett nyförvärv från Falkenberg (Robin Östlind red. anm) som spetsar till det ännu mer.

När du slutar, vill du vara i Halmstad sa du. Har du någon tidsplan?

- När jag slutar? Nej det har jag inte direkt, det jag förhåller mig till är att jag har två år kvar på mitt kontrakt, sedan är det ju öppet för diskussion där 2021. Men så som jag har sagt efter varje säsong så känner jag mig likadan i kroppen som när vi satt här förra året. Jag har ett liv och en drivkraft och tycker att det är superkul att spela fotboll och jag vill Halmstads Bollklubb det bästa, så jag ska försöka göra allt jag kan för att hjälpa dem att ta steget upp. Jag vill spela fotboll så länge kroppen tillåter och så länge man hänger med. Man vill ju prestera också inte bara spela fotboll för att, det gäller att prestera och gör man det. De yngre spelarna kommer ju också och trycker på, jag tycker fortfarande det är superkul och har inga tankar på att sluta.

Som du är inne på var året en besvikelse, men fanns någon ljuspunkt?

- Haha, ja du.. vad kan det ha varit? Erik Ahlstrand har mer eller mindre blivit ordinarie för oss, då han nästan inte var med och tränade alls under januari men har nu fått göra sitt första år. Rasmus (Wiedesheim-Paul) som började på bänken och inte var tilltänkt att spela fick göra inhopp och var med och hamnade på en andraplats i skytteligan. Alla de prestationerna är kul och de unga spelarna som får komma fram och spela. En annan ljuspunkt är att det känns som att vi är på rätt väg. Det är bara synd att det var slut nu, för vi kände oss väldigt starka, formstarka nu i slutet av superettan där vi gjorde fler mål, innan gjorde vi ett mål per match nu gjorde vi tre och två men håller tätt.

Det är ju mer bragder för laget, men om du går till dig själv bara?

- Jag pratar inte om mig själv, säger Johansson och skrattar till.