Helsingborg kan gå upp i allsvenskan i dag – så ser framtidsplanerna ut: "Allt är möjligt verkar det som"

Allt som räcker är att Helsingborgs IF tar tre poäng på fyra matcher, eller att AFC Eskilstuna tappar tre poäng på sina tre matcher, och sedan är HIF tillbaka i allsvenskan igen. Det kunde ha hänt redan i söndags, men då vann AFC. Nästa chans är i dag, för HIF själva mot Halmstads BK.

Om de går upp så är det med en stjärntrupp som redan innehåller spelare som Andreas Granqvist, Wanderson, Pär Hansson, Alexander Farnerud, Mohammed Abubakari, och ett gäng andra. Enligt ordförande Krister Azelius kommer det första stora jobbet vara att se över läget på spelarna vars kontrakt går ut.

- Vi har lagt det mesta på is tills om vi går upp. Det kunde ha varit nu (söndag, reds. anm.), det kan bli på tisdag, det kan bli nästa helg, vad vet jag. Utgångspunkten är nog att vi antingen kommer behöva förlänga med några kontrakt som går ut, eller om vi inte lyckas med det så ersätta dem. Vi får nog leva med utgångspunkten att vi inte är allsvenskt fähiga.

- Oavsett kontraktsläget i vinter så måste vi nog arbeta med att ge oss förutsättning att själva förstärka.

- Det här är inte enkelt. Man säger det gång efter annan med nykomlingar. Vi har historien, men man lever inte på historien. Man lever på att ha ett material som räcker och duger till. Det gäller att ha en jävla respekt för 2019, om vi nu går upp.

Bland spelarna vars avtal går ut inkluderas Rasmus Jönsson, Darijan Bojanic, Adam Eriksson, Carl Johansson, Jonathan Larsson, Thierry Zahui, och Mikael Dahlberg. Framför allt Jönsson (som spelar med låg lön i höst) och assistkungen Bojanic har varit viktiga spelare i år.

Azelius säger vidare att även om det kommer nyförvärv i vinter, så vill HIF bygga en ekonomi så att de även kan värva kvalitativa spelare nästa sommar om det skulle behövas. Detta som en slags försäkring om laget skulle gå upp i allsvenskan, men hamna i botten.

- Vi måste nog se till att åstadkomma någonting, och ännu kan jag inte svara på hur, i ett sommarfönster. Att göra ett nytt sådant här sommarfönster som vi gjorde i somras, men kanske inte lika spektakulärt. Att ha några muskler kvar att sätta i om det skulle behövas. Det riktigt, riktigt riktiga debaclet är att åka ur 2019. Det får inte ske, så enkelt är det.

När det gäller kvaliteten på nyförvärv så har Alexander Farnerud redan skrivit på för 2019, ett avtal med en låg lön. Det var en spelare som HIF inte hade planerat för, men som dök upp och imponerade på träningarna.

- Allt är möjligt verkar det som, säger Azelius på tal om Farnerud och övriga potentiella nyförvärv.

På en fråga om Per-Ola Ljung är huvudtränare 2019 så blir svaret ett kort ”Ja”, men att de inte har spikat hur resten av ledarstaben ska se ut. Dessutom definierar Azelius den rollen som Andreas Granqvist har, då Granqvist är tänkt att skolas in som sportchef.

- Även om han spelar så går han in i vad vi kallar en rådgivande roll till alla. Det viktiga är att han inte är chefen över tränaren, han är inte chefen över spelarna, han deltar inte i kontraktsförhandlingar.

I organisationen har de redan fyllt på med Joel Sandborg från hockeyklubben Rögle. Han blir ny klubbdirektör och ska bland annat hjälpa föreningen att växa omsättningsmässigt. Azelius säger att han har sneglat mot vad Rögle har gjort bra under tiden som de har vuxit, och menar att om HIF går upp så måste de jobba hårt med organisationen, där det kan adderas ny personal.

- Räknar man med att göra en intäktsökning – det kan vara restauranger, publiken, sponsorerna – då måste man sätta till resurser. Man kan inte förvänta sig att vi omsätter säg i runda slängar 20 miljoner på marknadsdelen, och då blir inte de 20 miljonerna till 27 utan att vi presterar.

Investeringsprojektet Olympia Invest och övriga finansiärer har varit en del till att HIF har kunnat ha en dyrare spelartrupp nu än vad de hade i allsvenskan 2016 samt att de har kunnat addera flera stora namn. HIF vill dock ha råd med stora spelare på egen hand i framtiden.

- Vi kan inte tro att vi ska vara så unika att vi alltid lyckas göra spektakulära värvningar med en tom plånbok. Det handlar om att bygga.

- Låt oss titta långt, långt fram i framtiden, om det är fyra, fem, sex, eller sju år spelar mig ingen roll just nu, och sätter önskemål på oss själva, vad våra supportrar förväntar sig, vad våra sponsorer förväntar sig, vad staden förväntar sig, vad alla förväntar sig. Det är att vi ska bli ett topplag. Då är det hela tiden väldigt viktigt att kommunicera att det finns ingen anledning att tro att vi kan bli ett topplag i allsvenskan, oavsett om det är tre eller fem eller sju år i framtiden, utan att vi kan leva på samma villkor som de andra.

- Att vi skulle komma in på en spelartrupp på (ekonomiskt) 30 procent av AIK:s och Malmö FF:s nivå för att tro att vi ska vara med och leka en vacker dag, det finns inte, och skulle det vara så, då är det ett flaxår à la Sören Cratz med Hammarby för hundra år sedan. Allt kan hända, men uthålligheten måste vara där också.

Helsingborgs IF möter i dag Halmstads BK, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More.