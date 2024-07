Helsingborg knockade Oddevold - med identiska hörnor

Ett Helsingborg på sjätte plats, med siktet inställt på toppen, gästade nykomlingen Oddevold när superettan gick in i sin femtonde omgång i dag.

Efter en mållös första halvlek var det gästerna som bröt dödläget sex minuter in i andra, och det via en hörna från höger när Adrian Svanbäck nickade in 1-0.

Det dröjde till den 81:a minuten innan nästa mål kom, även då för gästerna och även då på en hörna från höger.

Benjamin Örn höll sig framme och nickade in 2-0 på ett närmast identiskt sätt. Saken var klar för Helsingborg, men det slutade inte där.

Bara minuterna senare trixade sig Wilhelm Loeper fram på högerkanten och skickade in 3-0 från en snäv vinkel.

Tre mål och tre poäng innebär att Helsingborg hakar på i toppen. Örn, som gjorde sitt första mål i superettan, var nöjd efter matchen.

- Tre poäng och ett mål så jag ska inte klaga. Det är kanske inte min främsta uppgift att göra mål, men det är klart att det är kul att göra det som försvarare, säger han till Max.