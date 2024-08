HIF tappade till kryss mot Degerfors

Helsingborgs IF jagade under tisdagen femte raka segern, då Degerfors IF gästade på Olympia, och inledde starkt i första halvlek i superettan-toppmötet.

Forwarden Taylor Silverholt tog i 33:e minuten vara på en straff till 1-0, men i andra halvlek kvitterade Erik Lindell till slutresultatet 1-1.

- 1-0 efter första var fullt rättvist. Vi hade lägen för 2-0, och tyvärr blev vi lite straffade för att vi inte gjorde ett 2-0-mål, då de gjorde 1-1 rätt snabbt. Sedan blev det lite hawaii, fram och tillbaka, sista 25-30 minuterna, säger Silverholt till Max.

Degerfors-målskytten Erik Lindell är besviken efteråt.

- Det är lite besvikelse. Jag tycker att vi var närmast i slutet, men totalt sett är det svårt att vara för besviken med en poäng. Jag tycker att det är ganska rättvist i slutändan, säger Lindell till Max.

HIF är femma, medan Degerfors är tvåa i superettan.